Ausgebüxt Starke Pferde erhitzen die Gemüter in Opfershofen Am Dienstagvormittag sind die sechs Shire Horses von Urs Plüss aus ihrem Auslauf abgehauen und sorgten für Probleme im Strassenverkehr. Der Besitzer vermutet Leidwerkerei, die Anwohner hingegen kritisieren seine Pferdehaltung. Mario Testa 17.12.2020, 04.20 Uhr

Als wäre nichts gewesen. Kurz nach ihrem Ausreissversuch stehen die sechs Shire Horses wieder in ihrem Auslauf. Bild: Mario Testa (Opfershofen, 15. Dezember 2020)

Da war der Freiheitsdrang zu gross. Am Dienstagmorgen suchten die sechs Shire Horses von Urs Plüss in Opfershofen das Weite. Wie die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, meldete ein Passant kurz vor 9.30 Uhr, dass die Tiere über die Hauptstrasse zwischen Opfershofen und Sulgen gerannt waren. «Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau war für die Absicherung des Verkehrs vor Ort. Der Pferdebesitzer kam ebenfalls vor Ort und trieb die Tiere kurz nach 10 Uhr zurück in den Stall», schreibt Matthias Graf, der Chef des Mediendienstes auf Anfrage.