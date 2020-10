Aus für Schottergärten: Der Arboner Stadtrat will Steingärten verbieten

Stadtrat strebt Grünstadt-Label an

Der Arboner Stadtrat sieht im Bereich der Artenvielfalt dringenden Handlungsbedarf, wie er kürzlich in seiner Antwort auf einen Vorstoss im Parlament schrieb. Er strebe deshalb noch in dieser, bis 2024 dauernden Legislaturperiode das Grünstadt-Label an. Die Stadt beteiligt sich aus dem gleichen Grund am kantonalen Biodiversitätsprojekt «Vorteil naturnah». Es ist geplant, die städtischen Grünflächen ökologischer zu gestalten. (mso)