Aus Erbsen, rauchig und bestens formbar: Die Bischofszeller Nahrungsmittel AG stellt einen neuen Burger her.

In Erbsen steckt viel Eiweiss: wie alle Hülsenfrüchte enthalten sie ausserdem recht viele Ballaststoffe. Proteine sind ein wichtiger Bestandteil der gesunden Ernährung von Menschen. Täglich werden im Organismus Eiweisse abgebaut und deren Bausteine ausgeschieden. Diese müssen durch die Nahrung wieder ersetzt werden. Nahrungseiweisse (Proteine) versorgen den Körper mit essenziellen Aminosäuren, die er für den Aufbau von Muskeln, Organen, Knorpel, Knochen, Haut, Haaren und Nägel braucht.

Laut Forschungsergebnissen von Archäologen steht fest, dass die ersten Spuren der Kulturpflanze bereits über 10000 Jahre alt sind. Die bisher ältesten Funde stammen aus Aswad in Syrien und sind etwa 10500 bis 10.200 Jahre alt, Funde aus Çayönü in Anatolien und Jericho im Jordantal sind nur wenig jünger. Im Altertum wurde die Erbse in Europa ebenfalls weit verbreitet angebaut. Die ursprünglich aus Asien stammenden Erbsen eignen sich also für den Anbau im heimischen Garten. (red)

Hinweis

