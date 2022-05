Fotograf Korkut Canayakin zeigt Bilder an Photo Schweiz

Aus dem Leben «Damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen»: Arboner Hobbyfotograf darf Bilder an grösster Schweizer Ausstellung zeigen Heute öffnet Photo Schweiz ihre Türen. An der grössten Ausstellung dieser Art in der Schweiz sind auch Bilder des Arboners Korkut Canayakin zu sehen. Privat waren die letzten fünf Jahre für den 56-Jährigen ein einziger Albtraum. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.20 Uhr

Die Türkei, Amerika, Ägypten, Indien, China und die Schweiz. Eine Vielzahl von Ländern, die nicht viel gemeinsam haben. Ausser im Leben von Korkut Canayakin. Der 56-Jährige wohnte bereits in sämtlichen sechs Staaten mindestens ein halbes Jahr lang. Weit herum gekommen ist der Türke aus beruflichen Gründen. Für Fotos geht er keine langen Wege. «Sie liegen bereit, auch vor der Haustüre.» Ob Strasse oder Tier, ob farbig oder schwarz-weiss – der passionierte Fotograf deckt ein grosses Spektrum an Bildern ab.

Am liebsten veröffentlicht Canayakin auf seiner eigenen Website sogenannte monochrome Bilder, also einfarbige Aufnahmen. Häufig geht der 56-Jährige, der seit seiner Kindheit fotografiert, am Wochenende seinem Hobby nach: «Dann habe ich immer eine Kamera dabei», sagt Canayakin. Geld verdient er bis jetzt keines mit seiner Leidenschaft.

Canayakin zeigt Fotos an grösster Ausstellung in der Schweiz

Gewiss ist ihm in den nächsten Tagen aber eine grosse Aufmerksamkeit. Canayakin darf Bilder an der Photo Schweiz zeigen, der grössten Ausstellung dieser Art in der Schweiz: «Ungefähr 3000 Fotografinnen und Fotografen haben sich beworben.» Nur die besten 250 bekommen vom 13. bis 17. Mai in Zürich-Oerlikon eine Bühne. Canayakin sagt:

«Damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Was für eine Ehre!»

In der Vergangenheit bekam der passionierte Fotograf bereits Erwähnungen an internationalen Ausstellungen. Die Zusage für Photo Schweiz 2022 sei aber der bisher grösste Meilenstein.

Das Ereignis, das Canayakins Welt auf den Kopf stellt

Canayakin arbeitet im Kundendienst der Franz Lässer AG in Diepoldsau. Denselben Job machte er davor bei Saurer in Arbon. Wegen der Stelle kommt Canayakin vor 14 Jahren in die Schweiz. Die ersten drei Jahre lang lebt der Türke, der ursprünglich ein Biologiestudium begann, allein.

Ende 2011 folgt ihm seine damalige Frau in die Ostschweiz. Kurz davor haben die beiden in der Türkei geheiratet. Nach wenigen Monaten kommt bereits die erste Tochter zur Welt, fünf Jahre später scheint ein Sohn das Familienglück perfekt zu machen.

Korkut Canayakin. Bild: PD

Doch es kommt anders: Im Juli 2017 erzählt Canayakin's Frau, dass sie mit den beiden Kindern zwei Wochen Ferien in der Türkei machen wolle. Zurück kommt sie nicht mehr. Canayakin geht vor Gericht, nach kurzer Zeit hat er schon zahlreiche Rechtsfälle am Laufen. Die folgenden sieben Monate sieht er keines seiner beiden Kinder.

Danach gibt es erste Teilerfolge für Canayakin. Er bekommt seine Tochter und seinen Sohn ein Mal monatlich zu Gesicht. Seine damalige Frau? Die hat er bis heute nicht wieder getroffen. Das Seilziehen um die Kinder hingegen – das läuft noch heute.

Die Streitigkeiten und die Trennung von seinen Kindern zieht dem leidenschaftlichen Fotografen den Boden unter den Füssen weg. Es folgt eine Zeit, in der Canayakin die Kamera nicht anrührt. Er ist leer, hat keine Energie, sich nach dem Tiefschlag wieder aufzurichten.

«Das war einfach zu viel Negativität.»

Pandemie als positiver Wendepunkt

Doch Canayakin denkt sich: «Nach allem Schlechtem kommt etwas Gutes.» Was folgt? Die Pandemie.

«Ich trau' es mich fast nicht zu sagen. Aber diese schreckliche Krankheit hat mir mehrere Fenster geöffnet.»

Zum Zeitpunkt, an dem das öffentliche Leben nahezu ausstirbt und die Menschen grösstenteils in den eigenen vier Wänden verweilen, packt Korkut Canayakin wieder das Fotografie-Fieber.

Nun geniesst er sein Hobby noch mehr. Durch seine langjährige Diensttätigkeit bei Saurer hat der 56-Jährige viele Flecken dieser Welt bereist. Seit er in Arbon wohnt, konzentriert er sich jedoch auf Bilder in der Region.

«Früher fuhr ich an den Caumasee und machte wunderschöne Fotos davon. Aber das kann jede und jeder, weil es der Caumasee ist.»

In der Schweiz zufrieden, aber nicht komplett

Canayakin hat viele Jahre ein bewegtes Leben geführt. Der bis Türke hat mit der Schweiz einen Ort gefunden, der ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubert: «Hier fühle ich mich zu Hause.» Für das ganze Glück fehlt Canayakin aber noch eines.

«Ohne meine Kinder bin ich nicht komplett. Mein Ziel ist es, sie in die Schweiz zu holen!»

Er glaubt fest daran, dass dieser Wunsch eines Tages in Erfüllung geht. Im Moment geniesst er aber den Ruhm, der ihm bei der grössten Ausstellung der Schweiz zuteilwird.

Hinweis:

Weitere Bilder von Korkut Canayakin auf www.korkutcanayakin.com

