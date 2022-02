Auftritt Ein Grantler bei den Süddeutschen: Simon Enzler beehrt das Festival Kabarett in Kreuzlingen Der Satiriker aus Appenzell Innerrhoder ist am Bodensee ein gern gesehener Gast. Und er ist einer, der auch gerne immer wieder kommt. Inka Grabowsky 14.02.2022, 04.10 Uhr

Simon Enzler bei Kabarett in Kreuzlingen in der Aula der PMS. Bild: Michel Canonica

«Wir hatten wunderbare Veranstaltungen bisher», sagt Micky Altdorf, der Programmleiter des Festivals «Kabarett in Kreuzlingen», nach 13 von 20 Vorstellungen in der langen Jubiläumssaison des Festivals.

Micky Altdorf

Programmleiter

«Kabarett in Kreuzlingen» Bild: red

«Die Künstler haben sich riesig gefreut, wieder auftreten zu können und haben alles gegeben, und die Zuschauer sind auch begeistert.»

Allerdings strömen sie nicht ganz so zahlreich wie vor der Pandemie. «Man merkt, dass die Menschen noch verunsichert sind», so Altdorf. «Wir werden deshalb klar rote Zahlen schreiben.» Am Samstagabend konnten sich die Organisatoren des KIK nicht beklagen. Die Aula der PMS war voll besetzt. «Hier sind wir vor zwanzig Jahren gestartet», erzählt Altdorf. «Hier hat Franz Hohler 2002 sein letztes Kabarett-Programm gezeigt, hierher kamen Grössen wie Dieter Nuhr, Georg Schramm oder Ina Deter.»

«wahrhalsig» auf der Bühne im Semi

Simon Enzler befand sich also historisch betrachtet am Wochenende in guter Gesellschaft. Bevor er im Oktober mit seiner neuen Show auf Tour geht, zeigt der Appenzeller noch bis zum Sommer sein Programm «wahrhalsig». Darin lässt er das Publikum an einer speziellen Karriere teilhaben. Sein Alter Ego kündigt frustriert seinen Job beim Sozialamt nach der Erkenntnis: «Ich bin eben kein Zwischenmensch», um einen Food-Truck zu betreiben. Der «huere chäfer» Corona macht allerdings das Start-up zunichte, sodass der Erzähler wieder beim Kanton anheuert, diesmal beim Konkursamt: «Wie man eine Idee an die Wand fährt, weiss ich ja jetzt.»

Er freue sich, hier zu sein, sagt Enzler auf der Kreuzlinger Bühne. Erste Lacher provoziert er mit der Feststellung:

«Ich bin immer gerne im süddeutschen Raum.»

Vorgeblich versucht der Appenzeller immer wieder, für die «Schwaben» im Saal seinen Dialekt zu übersetzen. Nicht nur bei «Spruso-Bölle» scheitert er zum Vergnügen der Zuschauer. Der Grantler geht zum Gegenangriff über: «Die wirklichen Siegertypen machen jetzt Überstunden. Die sitzen nicht im Kabarett.» Enzler hat auch eine eigene Evolutionstheorie: Die waghalsigen Menschen seien jeweils früh gestorben, doziert er. «Die Stubenhocker und Angsthasen sind übrig geblieben. Sehen Sie doch, wer auf dem Stuhl neben ihnen sitzt.» Die Angesprochenen nehmen es mit Humor.

Ab und zu an der Quöllfrisch-Büchse nippen, gehört für den Kabarettisten dazu. Bild: Michel Canonica

Erinnerungen ans Theater an der Grenze

Er komme wirklich gern nach Kreuzlingen, sagt der private Simon Enzler nach der Vorstellung im Gespräch.

«Vor allem auch wegen des Theaters an der Grenze. Es erinnert mich daran, wie die ganze Kleinkunstszene angefangen hat. Das Haus hat ein wunderbares Ambiente. Zu schade, dass es demnächst verschwinden soll.»

Das zwanzigste KIK nutzt die alte Theaterscheune noch ein paar Mal. Als nächster tritt dort am 18. Februar Mathias Tretter mit dem Programm «Sittenstrolch» auf.

www.kik-kreuzlingen.ch

Simon Enzler. Bild: Michel Canonica