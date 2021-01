Auf und davon Hundehotel statt Ersatzteillager: Thurgauer Ehepaar wandert nach Spanien aus – und erfüllt sich dort einen Traum Die beiden Thurgauer Corinne und Ralf Waldburger änderten im Oktober 2019 ihr Leben, indem sie die Costa Blanca zu ihrer neuen Heimat machten. Ihr dortiges Ziel: die Eröffnung eines Fünf-Sterne-Hundehotels. Das SRF begleitete die beiden rund ein Jahr bei der Erfüllung ihres Traums. Saskia Ellinger 08.01.2021, 04.30 Uhr

Corinne und Ralf Waldburger geniessen die Zeit in ihrem Anwesen in Benissa. Bild: Ralf Waldburger

Von Steinebrunn im Thurgau an die Costa Blanca: Dieses Ziel setzte sich das Ehepaar Corinne und Ralf Waldburger. Der ehemalige Chef eines Ersatzteillagers und die Bürokauffrau möchten sich in ihrer neu ernannten Heimat Benissa auch beruflich verändern. Deswegen haben sie den Plan, eine Pension mit fünf Sternen nur für Hunde zu eröffnen.

Das Ehepaar zog von Steinebrunn im Thurgau nach Benissa an der Costa Blanca. Grafik: JN

Das SRF hat die beiden rund ein Jahr begleitet und zeigt in der Dokumentationsserie «Auf und davon» ihren Abschied von der Schweiz und ihre Zeit in Spanien. Die erste Folge wird diesen Freitag, am 8. Januar, ausgestrahlt.

Keine Zeit zu verschenken

Seit sich Corinne und Ralf Waldburger kennen, geht alles sehr schnell: Im Februar 2017 trafen sie sich zum ersten Mal, im August 2018 heirateten sie. Bis zu ihrer Auswanderung reiste das Ehepaar mehrere Male nach Spanien, um dort Corinne Waldburgers Eltern zu besuchen. Diese leben bereits seit rund 16 Jahren an der Costa Blanca.

«Ralf und ich lieben das Land, das Klima und die Lebensart der Spanier», sagt die 48-jährige Corinna Waldburger bei einem Telefonat. Deswegen war der Plan auch schneller gemacht als eine Tortilla: Die frisch vermählten Thurgauer entschieden sich dazu, nach Spanien auszuwandern.

Kurz nach ihrer Hochzeit im August 2018 entschieden sich die beiden, nach Spanien auszuwandern. Bild: Ralf Waldburger

Luxushotel für Rentner-Hunde

Die Idee zur Eröffnung des Hundehotels haben die Waldburgers von Bekannten in Spanien. An der Costa Blanca leben viele Pensionäre aus Mitteleuropa, einige davon haben einen Hund. Beim Besuch von alten Bekannten und Verwandten in der alten Heimat würden viele der Rentner ihren treuen Begleiter lieber in Spanien lassen, weswegen das Hundehotel nach Meinung von Freunden ein vielversprechendes Projekt sei. Das Einkommen sei so gesichert, und gleichzeitig könne Corinne Waldburger ihre Liebe zu Tieren und Ralf Waldburger seinen Traum von organisatorischen und administrativen Arbeiten ausleben.

Um den Vierbeinern einen besonderen Komfort zu bieten und mit dem Ruf als Fünf-Sterne-Hundehotel möglichst viele Kunden anzulocken, haben die Waldburgers sich ein aussergewöhnliches Konzept ausgedacht: liebevoll und thematisch eingerichtete Einzelzimmer, Vinylboden sowie Klimaanlage, Bett und Kuscheldecke für jeden Hund. Zudem möchten sie einen grossen Auslauf mit Spielwiese, Hundepool und Einzelbetreuung, beispielsweise bei Spaziergängen, offerieren.

Das Schicksal war auf ihrer Seite

Die Haus- und Grundstückssuche in Spanien gestaltete sich laut Corinne Waldburger als schicksalhafter Glücksgriff: Das Thurgauer Ehepaar traf zufällig eine alte Schulkollegin von Ralf Waldburger. Als sie diese abends besuchen wollten, fuhren sie in die falsche Richtung und landeten bei einem Anwesen, das ihren Vorstellungen für das Hundehotel entsprach. Das Beste daran: Es war zu kaufen.

«Wir haben gleich erkannt: Das 6'400 Quadratmeter grosse Grundstück mit Pool, einem Haus, einem Gästehaus und zwei Einfahrten ist ideal für uns und unseren Plan», sagt Ralf Waldburger. Da die Schulkollegin in der Nachbarschaft wohne, habe sie die notwendigen Kontakte herstellen können, die schliesslich zum Kauf des Grundstücks führten. Und auch die Bewilligung für den Bau des Hundehotels sei ihnen mündlich zugesagt worden, sagt Corinne Waldburger.

Der Fund des Hauses war ein glücklicher Zufall für Corinne und Ralf Waldburger. Bild: Ralf Waldburger

Aus Spass wurde Ernst

Dass die beiden bei ihrer Auswanderung vom SRF begleitet worden sind, ist laut Corinne Waldburger aus einer Laune heraus entstanden: An einem verregneten Fernsehnachmittag im Winter 2018 reichte, wie bei so vielen Menschen, ein Bildschirm nicht aus, weswegen Ralf Waldburger mit dem Smartphone im Internet surfte. Passend zur gerade laufenden Sendung «Goodbye Deutschland», eine deutsche Dokumentationsserie über Auswanderer, ist der 49-Jährige auf die Schweizer Version «Auf und davon» gestossen und füllte aus Jux das Anmeldeformular aus.

Rund zwei Monate später kam die Rückmeldung vom SRF: Sie möchten die Waldburgers gerne kennen lernen und casten. «Unser erster Gedanke war: Ach, du grüne Neune, das war doch nur zum Spass», sagt Corinne Waldburger. Doch die beiden haben sich sofort entschieden, daran teilzunehmen. Kurz nach dem Treffen mit dem SRF kam der Anruf, dass der Fernsehsender die beiden gerne bei ihrer Auswanderung begleiten möchte.

Erst vom Glück getrieben, dann vom Pech verfolgt

Nach einem Jahr Vorbereitungszeit zogen die Waldburgers Ende Oktober 2019, begleitet vom Fernsehteam, nach Benissa in Spanien. Sie hatten nicht nur Taschen mit Kleidern und ihr Mobiliar im Gepäck, sondern auch Begrüssungsgeschenke wie Schweizer Schokolade und Taschenmesser für die neuen Nachbarn.

Anfänglich ging alles leicht von der Hand, und sie hatten Glück, doch der Alltag holte sie schnell ein. Das SRF zeigt, dass die beiden sich durch Nachbarschaftskonflikte, Vorschriftendschungel, die träge spanische Bürokratie und Coronamassnahmen kämpfen müssen, um ihren Traum vom Hundehotel zu verwirklichen.

«Die Schweiz ist wie im Märchen»

Trotz des Klimas, der Nähe zum Meer und des südländischen Flairs vermissen Corinne und Ralf Waldburger aber auch ein paar Schweizer Tugenden. Ihm mache vor allem die Mentalität in Bezug auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit von vielen Spaniern zu schaffen, sagt Ralf Waldburger:

«Auf Deutsch gesagt, bin ich dafür zu schweizerisch.»

Die Schweizer Flagge begleitete die beiden nach Spanien. Bild: Ralf Waldburger

«Und das kommt mir manchmal spanisch vor», ergänzt Corinne Waldburger lachend. Für einen eigentlich kurzen Termin müsse man sich einen halben Tag einplanen, und auf Lieferfristen dürfe man sich sowieso nicht verlassen.

Auch die Sauberkeit in der Schweiz vermissen die beiden: «Die Schweiz ist wie im Märchen: Alles ist so sauber und vorbildlich. Das haben wir erst zu schätzen gelernt, seit wir in Spanien wohnen», sagt Corinne Waldburger.

Wie gut das soziale System der Schweiz ausgebaut ist, ist den beiden speziell durch die Coronakrise bewusst geworden. So sagt Ralf Waldburger: «Mit finanzieller Unterstützung der Regierung kann leider nicht jeder rechnen, dass sehen wir vor allem bei den Selbstständigen: Viele Geschäfte und Restaurants müssen schliessen.»

Corona verzögert den Traum noch weiter

Trotz mediterranen Klimas liegt ihr Traum vom Hundehotel momentan auf Eis, unter anderem auch aufgrund der Coronakrise. Da Spanien besonders davon betroffen ist, ist der Alltag der Waldburgers geprägt von Lockdowns, geschlossenen Grenzen und Reiseeinschränkungen, die schlecht sind für ihre potenzielle Kundschaft.

Man könnte jedoch meinen, dass die Waldburgers die Pandemie mit ihrem grossen Haus mit Pool mitten in der Natur gut durchstehen sollten. Und doch wünschen sich die beiden eine sinnvolle Alltagsbeschäftigung. Dazu sagt Ralf Waldburger:

«Irgendwann ist La Dolce Vita vorbei! Ich sehne mich nach Struktur und einem Auftrag in meinem täglichen Leben.»

Um ein Abhängigkeitsverhältnis zu verhindern und die Aufnahmen authentisch und realistisch zu gestalten, gibt es kein Honorar vom SRF, bezahlt wird in Erinnerungen.