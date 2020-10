Auf der Zielgeraden reüssiert dann doch der Amtsinhaber: Uli Burchardt überholt Luigi Pantisano und bleibt acht weitere Jahre Konstanzer Oberbürgermeister Die politische Sensation blieb aus. Die Kreuzlinger Nachbarstadt erhält nicht als erste Stadt in Westdeutschland einen Oberbürgermeister von der Partei «Die Linke». Am Sonntag konnte der CDU-Vertreter knapp 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Urs Brüschweiler 19.10.2020, 12.18 Uhr

Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt. (Bild: Annick Ramp/NZZ - Sommer 2020)

Eigentlich sprach vieles für Luigi Pantisano (41). Der Stuttgarter Stadtrat war in Konstanz als Erneuerer angetreten und wurde schnell zum ernsthaften Herausforderer von Amtsinhaber Uli Burchardt (49). Im ersten Wahlgang am 27. September holte das Mitglied der Partei «die Linke» denn mit 14'177 Stimmen (38,3 Prozent) tatsächlich 924 Stimmen mehr, als der Oberbürgermeister von der CDU. Burchardt stand bereits mit dem Rücken zur Wand, konnte nun aber im zweiten und entscheidenden Wahlgang am 18. Oktober den Kopf aus der Schlinge ziehen und seine Abwahl verhindern.

Mit 20'116 Stimmen (49,5 Prozent) überholte Uli Burchardt Luigi Pantisano (18'319 Stimmen, 45,1 Prozent) dann doch noch überraschend deutlich. Er darf nun also weitere acht Jahre das Amt des Konstanzer Oberbürgermeisters behalten. Von ursprünglich fünf Kandidaten verblieb am Entscheidungssonntag nebst dem Spitzenduo nur noch der parteilos Andreas Matt im Rennen. Er erzielte mit 2'089 Stimmen (5,1 Prozent) weniger Stimmen als noch im ersten Wahlgang.

Wahlversprechen vs. Realität

Nach einem äusserst intensiven und auch emotionalen Wahlkampf lag die Stimmbeteiligung mit 61,4 Prozent (67'000 Stimmberechtigte) deutlich über den Erwartungen. So hoch war diese in Konstanz zuletzt vor 30 Jahren bei einer Oberbürgermeisterwahl. Doch Pantisano konnte nach dem ersten Wahlgang weniger zulegen, als Burchardt. Die Stimmen, welche im September noch an den SPD-Bewerber Andreas Hennemann gingen (5414), flossen nun offenbar nicht nach links, sondern eher nach rechts.

Die Zukunft erschien den Konstanzern mit Uli Burchardt wohl doch berechenbarer, als mit Luigi Pantisano, folgert der «Südkurier» in einer Wahlanalyse. Letztlich glaubten dann doch zu viele Bürger, dass dessen soziale und ökologische Wahlversprechen an den Zwängen der Realität scheitern würden.

Burchardt muss nun Gräben zuschütten

Nach der Bekanntgabe der Resultate am späten Sonntagabend sagte Pantisano zu seinen Unterstützern er wäre wirklich gerne nun als neuer Oberbürgermeister vor ihnen gestanden. Über sein Resultat von 45 Prozent zeigt er sich erfreut. Der «Südkurier» zitiert ihn:

Luigi Pantisano

Zweitplatzierter (Bild: Lukas Ondreak)

«Es ist eine Bewegung entstanden,

und ich hoffe, sie bleibt.»

Amtsinhaber Uli Burchardt feierte natürlich ebenfalls. Aber es war ihm auch klar, dass seine Arbeit in den nächsten acht Jahren nicht einfacher werden wird.

«Ich will ein Oberbürgermeister für alle sein. Es müssen Gräben zugeschüttet werden. Da will ich mich morgen früh in aller Frische dran machen.»