Interview «Auf dem Weg zur Bananenrepublik»: Der Thurgauer Heimatschutz versteht nicht, warum die Stadt beim «Roten Kreuz» in Arbon tatenlos zusieht Der Verband hat seinem Ärger in einem Brief an den Stadtrat Luft gemacht, weil dieser es toleriere, dass der Wirt des Hotel-Restaurants trotz Verbot zwei Pergolen nutze. Der Rüffel ist einem Leserbriefschreiber sauer aufgestossen. Er wirft dem Heimatschutz Arroganz, Sturheit und bodenlose Dreistigkeit vor. Damit mache er alles kaputt. Geschäftsführer Gianni Christen wehrt sich gegen die Kritik. Markus Schoch 11.08.2020, 04.30 Uhr

Blick aus der Vogelperspektive auf das« Rote Kreuz» im Vordergrund. Bild:Manuel Nagel (Arbon, 23.6.2020)

Herr Christen, warum drückt der Heimatschutz kein Auge zu in dieser aussergewöhnlich schwierigen Situation für das Gastgewerbe?

Gianni Christen: Dem Thurgauer Heimatschutz geht es überhaupt nicht darum, Tourismus zu fördern oder zu verhindern. Es geht nur um die Frage, ob das Baugesetz der Stadt eingehalten worden ist oder nicht.

Für den Heimatschutz ist klar: Es liegt ein Verstoss vor.

Das ist so. Der Eigentümer des Betriebes hat die beiden voluminösen und damit gut sichtbaren Pergolen ohne Baubewilligung erstellt in einem Gebiet, das keine Bauzone ist.

Die Pergolen würden sich aber bestens ins Ortsbild einfügen, meint der Leserbriefschreiber.

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz. Bild: PD

Die Galluskapelle ist ein Schutzobjekt ebenso wie das «Rote Kreuz» und die Bäume in der Umgebung. Man kann in diesem Gebiet nicht etwas bauen, nur weil man das Gefühl hat, es sei gerade praktisch. Das ist nicht nur unsere Meinung, das sagt auch die eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission. In einem Gutachten kommt sie zum Schluss, dass es so nicht geht. Und der Kanton hat die Stadt übrigens gerügt, weil sie nachträglich eine der beiden Pergolen bewilligt hat.

Was hatten Sie sonst für Reaktionen auf das Vorgehen beim «Roten Kreuz»?

Nur positive. Viele sind froh und dankbar, dass wir uns dafür einsetzen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Andernfalls hätten wir bald eine Bananenrepublik, hiess es.

Die Stadt hat zwar ein Nutzungsverbot für die beiden Pergolen ausgesprochen, zögert aber mit Verweis auf ein laufendes Verfahren, es durchzusetzen. Haben Sie Verständnis dafür?

Nein, das ist unverständlich für mich. Die Einsprache des Betreibers gegen die Verfügung hat keine aufschiebende Wirkung, hat der Kanton entschieden. Es wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt für die Stadt zum Handeln.