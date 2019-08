Auf dem Nollen wird über Heidi gesprochen

Der Thurgauer Arzt und Hürdenläufer Kariem Hussein hält die Festrede an der Bundesfeier in Märwil. (Bild: Reto Martin)

Kariem Hussein spricht an der Bundesfeier in Märwil

Viele Gemeinden in der Region Mittelthurgau setzen auf Politiker als 1.-August-Redner. In Märwil ist ein Profisportler zu Gast, in Bussnang ein OSZE-Diplomat und in Amlikon ein Fernseh- und Radiomoderator.