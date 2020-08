Interview «Auch Unbeliebte bringen Geld»: Der ehemalige Präsident von Arbon Tourismus hat eine unverblümte Meinung zu den strittigen Restaurants im Städtli Aufgrund seiner Krebserkrankung hat Kaspar Hug sein Amt als Präsident von Arbon Tourismus nach insgesamt zwölf Jahren im Frühling an Evelyne Jung übergeben. Jetzt geht es dem 70-Jährigen wieder gut – Zeit für ein Gespräch über das, was dem Touristenkenner unter den Nägeln brennt. Annina Flaig 18.08.2020, 04.30 Uhr

Kaspar Hug, ehemaliger Präsident von Arbon Tourismus, äussert seine Meinung zu diversen Brennpunkten in Arbon. Andrea Stalder

Herr Hug, Sie haben eine schwere Zeit hinter sich.



Kaspar Hug: Ja ich hatte Lymphknotenkrebs und habe mich monatelang einer Chemotherapie unterzogen.

Wie übersteht man das?

Da hat wohl jeder seine Art. Ich habe mir gesagt ‘Was willst du an diesem Zeug herumstudieren? Mach das Beste draus und lebe.’ Ich habe eine liebe Familie, meine Frau Ruth, zwei erwachsene Kinder und fünf Enkel. Das ist mein wichtigster Grund, für mein Leben zu kämpfen.

Wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es gut. Die Krebszellen verhalten sich im Moment ruhig. Meine Haare wachsen wieder, und ich bin voller Tatendrang, fahre Velo, spaziere durch unser schönes Städtli und mache mir so meine Gedanken.

Was denken Sie denn so?

Mich freut es zum Beispiel, dass Arbon sein Infocenter behalten kann. Unsere Leute machen einen super Job, den Thurgau Tourismus auf lokaler Ebene so nicht gewährleisten kann.

Was läuft schief?

Thurgau Tourismus hat sogenannte Infopoints in Form von unbedienten Würfeln auch beim Hafendamm aufgestellt. Bei Fragen sollen laut Vertrag die Angestellten des Hafenkiosks Auskunft geben. Das geht nicht.

Der 70-jährige Kaspar Hug ist nach seiner schweren Krebserkrankung wieder voller Tatendrang. Andrea Stalder

Wieso nicht?

Weil diese im Gegensatz zu unseren Mitarbeiterinnen im Infocenter nicht Bescheid wissen über Arbon. Nun rennen dort unten alle zum Hafenmeister. Dieser führt nun eine Strichliste, einfach um aufzuzeigen wie die Realität aussieht. Für die Arbeit mit unseren Touristen braucht es geschulte Leute und Verständnis für das, was unsere Touristen wollen.

Was wollen die Touristen denn in Arbon?

Viele sind Velotouristen. Sie wollen ein- oder zweimal übernachten, eine Stadtführung, am See einen Kaffee trinken, ein Glacé essen. Tatsache ist aber, dass alle Hotels vom Badhorn bis zur Seelust ausgebucht sind.

Wir brauchen dringend ein neues Hotel. Kein Vier- aber ein gutes Drei-Sterne-Hotel ist mehr als wünschenswert.

HRS will ein Hotel bauen, wenn das Riva durchkommt.

Aus touristischer Sicht müssen wir diesen Wohntürmen eine Chance geben, denn wir brauchen das Hotel. Beim Riva muss im Parterre eine Beiz mit Seeterrasse rein, dann läuft hier etwas. Die Zeit des Metropols ist vorbei. Ich verstehe den Wirbel um diese alten Gebäude nicht, die in Wahrheit alles andere als Schmuckstücke sind. Bei der Wunderbar ist es ähnlich.

Die Zukunft des Hotel Wunderbar in Arbon direkt am See ist ungewiss. Reto Martin

Die Wunderbar ist kein Schmuckstück?

Das Hotel- und Restaurant Wunderbar schon. Aber das Gebäude ist doch bloss eine Baracke, die Saurer damals an der Landesausstellung 1939 in Zürich mit nach Arbon genommen hatte. Die Beiz funktioniert auch anderswo, zum Beispiel beim Saurer Museum mit einem Gartenrestaurant schräg zum See hin Richtung Wunderbar. Dort ist der Platz, wo die Sonne scheint. Restaurants am See funktionieren immer. Das sieht man auch beim Roten Kreuz.

Das Amt für Denkmalschutz will die beiden unbewilligten Pergolen beim Restaurant Rotes Kreuz in Arbon weg haben. Andrea Stalder

Der nächste Brennpunkt: Beim Roten Kreuz stehen zwei illegale Pergolen.

Illegale Bauten sind nicht in Ordnung. Aber aus touristischer Sicht braucht es hier einen gesunden Pragmatismus: Die kleine Pergola muss weg, die Grosse aber sollte bleiben. Unter dieser Pergola fühlen sich die Gäste wohl, auch wenn es etwas regnet. Die Metallkonstruktion ist immerhin schöner als die bunten Werbesonnenschirme, die sonst überall stehen. Es bringt nichts zu fluchen, dass dieser oder jener Wirt oder der Tourist ein ‘blöder Cheib’ ist. Ausserdem bringen auch unbeliebte Leute Geld in die Stadtkasse.

Wie meinen Sie das?

Touristen bringen Geld, denn diejenigen, die von den Touristen Geld einkassieren, zahlen ja Steuern. Deshalb wäre auch die Stadt gut beraten, etwas zu wagen, anstatt sich hinter Studien und Konzepten zu verstecken.

Meinen Sie damit die Situation beim Hafendamm?

Ja, als Präsident von Arbon Tourismus hatte ich jemanden an der Hand, der dort eine Strandbar finanzieren wollte. Aber die Stadt konnte das nicht bewilligen, weil der Kanton zuständig ist und irgendwelche Konzepte fordert. In Romanshorn und Goldach sind solche Strandbars aber offenbar möglich. Jetzt sitzen die Leute dort gemütlich am See. Dabei könnten wir das mindestens genau so gut. Wir haben die schönste Altstadt am See. Das müssen wir doch ausnutzen.