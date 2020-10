«Auch für 2021 sieht's nicht viel besser aus»: Ein Weinfelder Veranstaltungs-Experte über die Branche während der Coronakrise und die Zukunft von Live-Events

Vom Fotografen zum Creative Director

Samuel Röthlisberger ist Director of Creation bei der Veranstaltungsfirma Habegger AG mit 150 Festangestellten in der Schweiz und Hauptsitz in Regensdorf. Röthlisberger ist Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsleitung. Seine Karriere startete Röthlisberger mit einer Fotografenlehre, wechselte danach zum Fernsehen, wo er als Kameramann und Redaktor arbeitete. Seit 19 Jahren ist er als Regisseur und später auch als kreativer Leiter bei der Habegger AG angestellt. Der 48-Jährige ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Weinfelden. Seit zwei Jahren veranstaltet er dort mit der Familie Events auch in der Villa Schaad.