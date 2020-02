Atomkraftdebatte im Ermatinger Kellertheater Breitenstein Die Thesen des Journalisten Alex Baur zur Sicherheit von Kernenergie bleiben nicht unwidersprochen. Inka Grabowsky 10.02.2020, 14.00 Uhr

Der Autor signiert in Ermatingen den «Fluch des Guten». (Bild: Inka Grabowsky)

Rund vierzig Zuhörer sitzen dicht gedrängt im Salon von Jens und Margit Koemeda. Das Ehepaar hatte einen Autor eingeladen, der als unbequem gilt: Alex Baur, Redaktor bei der Weltwoche, hat im Herbst seine Gesellschaft-Analyse «Der Fluch des Guten. Wenn der fromme Wunsch regiert. Eine Schadensbilanz» vorgelegt. «Inzwischen sind wir schon in der dritten Auflage», freut er sich.

Das Buch provoziert. Insbesondere das Kapitel, das er für die Lesung in Ermatingen vorgesehen hat, stösst auf kontroverse Meinungen. Unter dem Titel «Das atomare Paradox» beschreibt er unter anderem Aussagen des japanischen Professors Shunichi Yamashita, der die Angst vor Strahlung nach einem Atom-GAU wie in Fukushima für übertrieben hält.

«Nur in den ersten acht Tagen nach dem Unfall wäre eine Evakuierung sinnvoll gewesen»,

erklärt er. «In der Zeit lagert sich Jod-131 in der Schilddrüse ab und sorgt später vielleicht für Krebs. Die Sperrzonen länger aufrecht zu halten, war sinnlos.» Baur räumt allerdings ein, dass es ungesund ist, verstrahlte Lebensmittel zu essen.

Demokratie braucht die Gegenmeinung

«Das ist ja sehr interessant», heisst es aus dem Publikum nach der Lesung, «aber eine sehr einseitige Stellungnahme.» Baur gesteht das den Kritikern zu: «Ich zeige hier eine Seite, die wir sonst kaum je hören. Das macht mir Sorgen. Es muss doch in der Demokratie immer auch eine Gegenmeinung möglich sein.»

Selbstironisch bezeichnet sich Baur als «einzigen atomfreundlichen Journalisten im deutschen Sprachraum». Er sei für Kernenergie, «nicht, weil sie so toll ist, sondern weil es keine sinnvolle Alternative gibt. Nachts scheint die Sonne nicht, und Kohle verursacht zu viel CO2.» Reaktorsicherheit und Entsorgung seien zwar ein Problem, aber es sei lösbar. Als einer der Zuhörer sagt, die Atomlobby habe doch viel Geld und deshalb grossen Einfluss, meint er:

«Die Lobby bin wohl ich – und ich bin nicht so wahnsinnig reich, ausser Sie kaufen jetzt alle meine Bücher.»

Sie sei in ihrer Jugend Teil der Anti-Atomkraft-Bewegung gewesen, wirft eine Dame ein. «Wir hatten damals ganz andere Zahlen und Fakten.» «Ich bin als Schüler auch dagegen gewesen», erzählt dann Baur. «Mein Vater war Kernphysiker. Wir haben uns hitzige Diskussionen geliefert – und am Ende hatte er ebenso Zweifel an seiner Position wie ich an meiner.» Ende der achtziger Jahre habe er sich das erste Mal als Journalist des Themas angenommen. «Wegen des Waldsterbens, das dann ja plötzlich doch nicht mehr stattfand, war Kernenergie aus Umwelt-Erwägungen populär. Damals habe ich die ersten AKW besucht und meine Meinung geändert.»

Umweltschutz muss man sich leisten können

In einem Punkt sind sich Journalist und sein Publikum jedenfalls weitgehend einig: Das Thema ist komplex. Jede Energieform habe ihre Nebenwirkungen, ohne Gesamtbild könne man keine vernünftige Entscheidung treffen.

«Und dabei darf man das Ökonomische nicht ausser Acht lassen,»

appelliert Baur. «Neunzig Prozent der Menschheit können sich Naturschutz schlicht nicht leisten.» Im Übrigen warnte er als Insider vor Panikmache in den Medien: «Geschichten verkaufen sich besser über Angst. Seit 35 Jahren setze ich mich mit den Selbstbestätigungsmechanismen der Presse auseinander. Das hat mich gegenüber meiner eigenen Zunft misstrauisch gemacht.»

Die Veranstaltungen im Kellertheater Breitenstein gehen weiter. Am 15. Februar spricht die Kulturjournalistin Ruth Werfel über ihren Grossonkel Franz Werfel und deutsche Exil-Literatur.