Astrologie Das nächste Jahr wird nicht einfacher – Astrologin erzählt, welche Themen wichtig sein werden Monica Bachmann erzählt, was die Sterne im Jahr 2022 bereithalten. Neben einer Umwälzung des Finanzsystems wird uns die Pandemie noch weiter beschäftigen. Johanna Lichtensteiger 04.01.2022, 05.10 Uhr

Saturn, Jupiter, Milchstrasse und ein paar Sterne mehr. Bild: Raimund Erni/ «Luzerner Zeitung»

«Jupiter ist der Jahresherrscher von 2022», sagt Monica Bachmann. Sie ist Astrologin und Ausbildnerin in Matzingen. Das Jahr werde sich zu Beginn offener und optimistischer gestalten als das Saturn-Jahr 2021. «Trotzdem wird es anstrengend und turbulent bleiben. Der Wandel geht weiter und bietet uns Chancen, uns weiterzuentwickeln auf eine vielleicht etwas menschlichere und sozialere Art», sagt Astrologin Monica Bachmann.

Monica Bachmann ist Astrologin in der Ostschweiz. Bild: PD

Man müsse das kommende Jahr in einem längerfristigen Entwicklungszyklus betrachten. Es sei ein Umbruchjahr, das bereits 2020 begonnen habe und bis 2025 anhalten werde. «Die materialistische Konsumgesellschaft wandelt sich zwischen 2020 bis 2150 in eine Wissens- und Informationsgesellschaft um», sagt die Astrologin. In den nächsten Jahren werde man noch einige Startschwierigkeiten spüren, denn das neue System müsse erst gefunden werden.

Herausforderungen am Jahresbeginn

«Im April treffen sich Jupiter und Neptun im Tierkreiszeichen Fisch», sagt Bachmann. Auf der Sonnenseite bringe dies die Chance auf einen Aufbruch in eine einfühlsamere Welt oder eben auf der Schattenseite eine Zunahme von illusorischen Erwartungen und ideologischen Fanatismus.

«Wie sich das Jahr entwickelt, hängt also von uns ab. Denn Energien sind nie per se negativ oder positiv.»

So habe unser Handeln auch einen Einfluss darauf, wie der Übergang in ein neues Finanzsystem sei. «Es ist möglich, dass die Zentralbanken in ihrer Zinspolitik restriktiver werden. Ab dem 2. Quartal kann es schwieriger werden, Kredite zu erhalten.»

Auch wirtschaftlich stehe Anfang 2022 eine Herausforderung bevor. Die Astrologin sagt: «In den ersten Monaten 2022 ist mit einer weiterwachsenden Inflation zu rechnen. Auch die Knappheits- und Rohstoffkrise dürfte das ganze Jahr anhalten. Im Herbst sei die Gefahr eines Börsen- und Krypto-Crashs nicht auszuschliessen. Es wird ein Jahr mit den Themen ‹Loslassen› und ‹Neubeginn›.»

Ein intensiver Jahresbeginn werde auch für private und geschäftliche Beziehungen anstehen. Bachmann sagt: «Wo das Fundament nicht mehr stimmt, wird es zu Trennung kommen.» Man könne dies als Chance sehen, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen. Das Thema Beziehungen werde in den Sommermonaten Juni bis August erneut aufkommen. «Bündnisse können zerbrechen und es können sich ganz überraschende Allianzen bilden.»

Jupiter und Saturn über der Wigoltinger Kirche. Bild: Leserbild/Marco Rogozia

Und der Rest des Jahres?

«Ende Mai bis Anfang Juli ist eine gute Zeit, um Projekte in die Tat umzusetzen», sagt Bachmann. «Im November und Dezember müssen wir damit rechnen, dass Projekte ins Stocken geraten.» Doch ab dem 20. Dezember trete Jupiter endgültig in das Zeichen Widder und präge den Blick in die Zukunft mit Optimismus.

«Dann heisst es dranbleiben, denn die Vorhaben können im Frühjahr 2023 doch noch zu einem guten Ende gebracht werden.»

«Betreffend der Pandemie bleibt die Situation bis Ende Januar sehr angespannt», sagt Bachmann. Diese liege daran, dass die bei Ausbruch im Dezember 2019 dominante Konjunktion von Saturn und Pluto in Steinbock noch nicht zu Ende sei.

«Die Menschheit wird jedoch eine Lösung finden und lernt damit zu leben. Denn der Höhepunkt war definitiv im Dezember 2021», sagt sie. Energien bauen sich langsam auf und ab und seien nicht auf einen Schlag verschwunden. Doch im März oder April gebe es Hinweise für einen Durchbruch im medikamentösen Bereich. Die Astrologin sagt: «Ab November kann es jedoch aus astrologischer Sicht wieder zu mehr Problemen mit der Immunabwehr kommen.»