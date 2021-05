Sicherung für Kletterschuhe: Adriana Gsell vermarktet Finkifx

AMRISWIL Eine Powerfrau geht an den Markt: Amriswilerin entwickelt eine Sicherung für Kletterfinken Eines der wichtigsten Utensilien beim Klettern am hohen Fels sind die Kletterfinken. Stürzen diese in die Tiefe, ist der Spass schnell vorbei. Dafür hat die 41-jährige Adriana Gsell Abhilfe geschaffen und vertreibt nun ihr Produkt «Finkifix». Saskia Ellinger 26.05.2021, 04.20 Uhr

An ihrem rechten Fuss trägt Adriana Gsell einen Kletterschuh mit ihrer Erfindung, der Sicherung namens Finkifix. Bild: Ralph Ribi

Zwei Herzen schlagen in der Brust von Adriana Gsell: Zum einen ist sie eine urbane Prinzessin. Zum anderen nennt sie sich eine «Outdoor-Bergziege», denn sie liebt das Klettern an hohen Steinwänden. Doch Gsell ist manchmal auch ein kleiner Schussel, wie sie sagt. So ist ihr beim Erklimmen der Felsen schon öfter was in die Tiefe gefallen. Ihre Trinkflasche, das Sicherungsgerät, einiges hat sie schon fliegen sehen.

Was sie unter keinen Umständen fallen lassen möchte, sind ihre Kletterschuhe. Zu wichtig sind diese, für das Klettern am Fels. Und doch möchte Gsell die Finken beim Klettern ab und zu ausziehen, um ihre Füsse zu entlasten. Die Kletterschuhe sitzen nämlich sehr eng und quetschen ihre Füsse, damit sie auch in die kleinste Felsspalte passen. Doch sie abzuziehen, birgt auch die Gefahr, dass sie ihr in die Tiefe fallen. Da kam ihr eine Idee: Eine Sicherung für die Kletterfinken muss her – die Idee für Finkifix wurde geboren.

Ein Kletterschuh, der mit Finkifix vor dem Fall gesichert ist. Bild: PD

Gsells Produkt funktioniert ganz einfach: Eine Gummischlaufe wird an den Füssen angelegt und mit einem einfachen Knoten an der Schlaufe der Kletterschuhe fixiert. Neun Monate nach der Idee ist ihre Erfindung am 23. April für 25 Franken auf dem Markt. Aktuell gibt es keine Konkurrenz. Adriana Gsell ist die Einzige, die ein Produkt für dieses Problem anbietet.

Sicherung in der Schweiz produziert

Der Weg von der Idee bis zur Verwirklichung war laut Gsell nicht immer leicht. Die Aufgaben für die Vermarktung waren komplex, vielfältig und mit Wissen verbunden, das sie zu diesem Zeitpunkt nur teilweise hatte.

«Ich wachse an der Aufgabe, teilweise auch mit Wachstumsschmerzen.»

Die ersten Prototypen entwirft sie selbst: Aus einen Hosengummi nähte sie eine Sicherung für ihre Finken. Sie versuchte mehrere Varianten und testete diese mit ihren Klettergspänlis.

Mittlerweile hat sie zusammen mit ihrem Geschäftspartner die Produktion in professionelle Hände gegeben. Die Stiftung Arwole in Sargans, eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung, produziert und verpackt die Sicherung der Kletterfinken. Die Verpackung, besser gesagt der Kanton, an dem die beiden Bänder festgemacht sind, stammt von der Thurgauer Firma Carton Idee GmbH. Finkifix ist also durch und durch Swiss made.

Swiss made, so könnte man auch die Hilfe für Gsell beschreiben, die sie für die Vermarktung ihres Produktes erhielt. Das «Startnetzwerk Thurgau» habe ihr den Weg erleichtert. Sie habe Gratisweiterbildungen und seelischen und fachlichen Support erhalten und konnte sich gleichzeitig vernetzten.

Die Abnehmergruppe ist sehr klein

Zum Klettern gekommen ist Adriana Gsell vor wenigen Jahren durch einen Wildwasserkurs. Sie habe schnell ihre Überforderung mit der Materie Wasser gespürt. Als sie die Schluchten ansah, durch die sie sich mit dem Kajak schlängelten, habe sie realisiert, dass sie an den Fels gehöre. Nach ein paar Klettererfahrungen mit Kollegen hatte sie ihr Resümee schnell gezogen: Das Klettern ist ihre neue Leidenschaft.

Und das Resümee nach wenigen Wochen auf dem Markt? Sie hat bisher sehr gute Rückmeldungen erhalten, sagt Gsell. Die Kletterer würden das Produkt schätzen. Über Zahlen sprechen, das wolle sie nach dieser kurzen Zeit noch nicht:

Adriana Gsell aus Amriswil. Bild: Ralph Ribi

«Da man die Sicherung nur beim Klettern am hohen Fels benötigt, ist die potenzielle Abnehmergruppe sehr klein, selbst unter Kletterern. Aber das war uns bewusst.»

Die Sicherung wird nämlich nur für das Klettern mit Mehrseillängen benötigt, also wenn man sich an einem hohen Felsen befindet, bei dem die Gefahr besteht, dass die Schuhe in die Tiefe stürzen.

Kletterhalle für die Vermarktung genutzt

Nun geht es für Gsell darum, ihr Produkt bekannt zu machen. Durch ihre Leidenschaft und ihre nebenberufliche Tätigkeit als Kletterinstruktorin viele Gleichgesinnte. Und für alle anderen, die sie nicht mit ihren Beziehungen erreichen kann, wirbt sie mit Social Media. Zudem will sie auch Klettermagazine anschreiben:

«Für diese Aufgabe braucht es viel Zeit, Geduld und vor allem Vernetzung.»

Unterstützung hätte sie vor allem von ihrem Geschäftspartner sowie Freunden und Kollegen erhalten, die hinter ihr und dem Produkt stehen.

Produkt existierte bereits

Auf die Idee für die Vermarktung sei sie auf dem gleichen Weg gekommen wie zum Klettern: durch eine Mischung aus Schicksal und Zufall. Sie habe die richtigen Leute getroffen, die ihr die richtigen Ideen, Anreize und Tipps gegeben haben, sagt sie. Vor einigen Jahren habe Firma ähnliches Produkt rausgebracht, habe ihr ein langjähriger Kletterer gesagt. Dieses sei aber wieder vom Markt. Gsells Erklärung dafür: Die Abnehmergruppe ist sehr klein, daher war es vermutlich wirtschaftlich unattraktiv.

Adriana Gsell mit ihren Kletterschuhen, die durch Finkifix gesichert werden. Bild: Ralph Ribi

Es gibt laut der 41-Jährigen sicher noch mehr Leute, die die gleiche Idee hatten, aber nicht an den Markt gegangen seien. Doch Gsell hat sich dafür entscheiden, sie wollte es ausprobieren. Bevor sie Finkifix nutzte, habe sie die Schuhe ausgezogen und am Klettergurt festgemacht oder als Schlappen verwendet, wobei das bei Hitze nicht unbedingt angenehm sei, der Stand nicht immer sicher. Adriana Gsell möchte auf ihr Produkt beim Klettern nicht mehr verzichten:

«Es geht auch ohne, aber für mich ist es viel entspannter mit der Sicherung durch Finkifix.»