Rega-Chefarzt zu Gast beim Kiwanis Club Arenenberg

Salenstein «Innert 15 Flugminuten sind wir vor Ort, auch nachts»: Rega-Chefarzt zu Gast bei Kiwanis Club An der Jahresversammlung des Kiwanis Clubs Arenenberg hielt Roland Albrecht einen Vortrag. Der Kreuzlinger arbeitet als Chefarzt bei der Schweizerischen Rettungsflugwacht. Margrith Pfister-Kübler 28.04.2022, 16.05 Uhr

Der Kreuzlinger Roland Albrecht, Chefarzt der Rega, Kiwanis-Präsidentin Nathalie Piller und Chair Activity Heinz Belz, im Arenenberg. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Ich berichte heute über das, worüber man sonst nicht so viel weiss», sagte der Kreuzlinger Roland Albrecht. Er ist Chefarzt und Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Rettungsflugwacht, kurz Rega, und war zu Gast bei der Jahresversammlung des Kiwanis Clubs Arenenberg. Albrecht blendete zurück in die Pionierzeiten der Rega. Ein Trainingsabsprung in Davos, unten zuerst der Schäferhund und dann der Mensch, abgesetzt auf einem Lawinenkegel oder Absetzen mit einem Ballonkorb.

«Ich verbeuge mich vor den Leistungen dieser Pioniere, die heute nicht mehr denkbar sind.»

Auch davon, fast Konkurs anmelden zu müssen, sei die Rega in den 1960er-Jahren nicht verschont geblieben. «Das Gönnersystem hat uns gerettet.» Die Rega habe nie Subventionen bekommen und heute keinen Franken Schulden. «Darauf sind wir sehr stolz», sagte Roland Albrecht. Heute verfügt die Rega über elf Helikopter Agusta Westland «Da Vinci», sieben Helikopter Airbus H145T2, ein Schulungshelikopter Airbus und drei Ambulanzjets Bombarder Challenger CL-650. «Innerhalb von 15 Flugminuten sind wir vor Ort, auch in der Nacht.»

Eine fliegende Intensivstation

Albrecht blendete auf die nach Corona wieder aufflammende Reisefreudigkeit. Die klassischen Reisedestinationen hätten sich durch Pandemie, politische Krisen und Terroranschläge verändert, auch Flugrouten seien betroffen. An Beispielen zeigte er den Ablauf einer Rettung vom Alarmeingang – Start – Erstversorgung – Anflug in Zentrumsspital oder Sekundärverlegung auf. Pro Jahr hole die Rega im Schnitt 3000 Personen, die im Ausland hospitalisiert werden mussten, zurück in die Schweiz. «Sie alle wollen jeweils möglichst schnell nach Hause.»

Er zeigte Szenen von Intensivtransporten. «Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.» Häufig bekomme die Rega zur Antwort: «Patient nicht transportfähig.» Albrecht betonte:

«Diese Entscheidung treffen wir. Wenn wir das Gefühl haben, irgendwo ist der Patient unterversorgt, dann holen wir ihn heim.»

So ganz einfach ist das nicht immer. Deshalb rief Albrecht dazu auf, schon bei der Reiseplanung an die kostenlose Rega-App mit automatischer Standortbestimmung zu denken, mit dem Hausarzt abzusprechen, was alles ins Handgepäck muss. Abenteuerliche Situationen sind da zu meistern. «Es braucht Visa, bevor wir landen können und jetzt durch den Krieg ist zusätzlich eine andere Planung nötig.»

Wegen Covid wurden 19 Einsätze mit dem Ambulanzjet geflogen. «Wir waren parat und waren täglich mehrmals unterwegs», sagte Albrecht zur Covid-Einfallspforte Italien. Wissen müsse man auch, dass für Transporte an Bord von Lilienfliegern, der Patient eine halbe Stunde vor Start und Landung müsse sitzen können. «Oje», raunte das Publikum beim Anblick des Liegendtransport-Stretchers in einer Linienflugmaschine. Der Rega-Jet ist dagegen eine modernst ausgerüstete fliegende Intensivstation und die Flugrettungsmedizin-Crews erleben von fast allem ziemlich viel.