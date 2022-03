Architekturwettbewerb Kirschbäume laden zum Verweilen ein: So soll das neue Amriswiler Kirchenzentrum aussehen Die Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri präsentierte am Freitag das Siegerprojekt für den Neubau ihres Kirchenzentrums, das im besten Fall im Jahr 2025 eingeweiht werden könnte. Christof Lampart 05.03.2022, 12.00 Uhr

Hochstämmige japanische Maienkirschbäume sollen auf dem Vorplatz zwischen Kirche und Kirchenzentrum gepflanzt werden. Bild: Raumfindung Architekten GmbH

Das Architekturbüro Raumfindung Architekten GmbH aus Rapperswil hatte, zusammen mit der Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur GmbH aus Zürich mit «Chriesi-Foyer», ein Projekt vorgelegt, das die Jury im Rahmen des selektiv und anonym durchgeführten Projektwettbewerbs «einstimmig überzeugt hat», wie die Vorsitzende des Preisgerichts, die Frauenfelder Architektin Regula Harder, am Freitagnachmittag im Evangelischen Kirchgemeindehaus Amriswil vor rund 30 Interessierten erklärte.

Claudia Schindler, die Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri, freute sich, dass unter «vielen sehr guten Projekten» jenes das Rennen gemacht habe, welches einen sehr «einladenden Charakter» habe, denn

Claudia Schindler ist Präsidentin von Evangelisch Amriswil-Sommeri. Bild: Manuel Nagel

«Wir wollten ein Projekt, das schon von aussen her die Menschen anspricht und willkommen heisst.»

Das sei beim beschränkten Platz, dem geforderten Bauprogramm, der Situation vor Ort und den Anforderungen des Gemeindelebens aber gar nicht so einfach gewesen, umriss Schindler die herausfordernde Ausgangslage. Doch scheint gerade die Einbringung eines Willkommensgefühls und Wohlfühlfaktors in ihr Projekt den Raumfindung Architekten und der Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur sehr gut gelungen zu sein. Das mit 30'000 Franken Preisgeld bedachte Siegerprojekt stelle sich in seiner Volumetrie und in seinem architektonischen Ausdruck «zurückhaltend und atmosphärisch stimmig neben die prächtige evangelische Kirche», lobte das Preisgericht.

Der neue Kirchenzentrum ist ein Holzbau. Bild: Raumfindung Architekten GmbH

Laubenartiger Umgang verleiht Gebäude pavillonartigen Charakter

Wird der Holzbau mit dem laubenartigen Umgang und den feinteiligen Fensterflächen und den Fassadenverkleidungen wie geplant umgesetzt, so verliehe dies dem Gebäude einen pavillonartigen Charakter, der in der parkartigen Gesamtanlage von Kirche und Friedhof gut zur Geltung käme. Auch schüfe das «Chriesi-Foyer» – es sollen fünf frei angeordnete, hochstämmige japanische Maienkirschen gepflanzt werden – einen identitätsstiftenden Vorplatz und Ort des Aufenthalts für das Kirchgemeindehaus und verbindet es prominent mit der Kirche. Der gedeckte Vorbereich und das Foyer über beinahe die ganze Gebäudelänge empfangen die Besucher einladend und können vielseitig genutzt werden», zählt die Jury in ihrem Bericht auf. Auch im Schlussfazit ist vom «architektonisch eindrücklicher Entwurf, der bis ins Detail sorgfältig erarbeitet ist», die Rede.

Wie geht es nun weiter? Laut der Präsidentin von Evangelisch Amriswil-Sommeri, Claudia Schindler, soll das Projekt nun zügig weiterbearbeitet werden, sodass die Kirchenbehörde an der Budgetgemeinde im November 2022 beim Souverän um einen Baukredit nachsuchen kann. Die Baubewilligung sollte dann «so Gott will», wie Schindler sagte, im Verlaufe des Jahres 2023 vorliegen. Danach soll umgehend mit dem Neubau begonnen werden, sodass man den Neubau im besten Fall im Jahr 2025 einweihen kann. (art.)

Zwar wurden auch das zweitplatzierte Projekt «Ort der Begegnung» von Dominik Hutter Architekten aus Heerbrugg mit Chaves Biedermann Landschaftsarchitekten aus Frauenfeld (23'000 Franken Preisgeld) sowie das drittrangierte «Woodland» der Arbeitsgemeinschaft Joos & Mathys Architekten AG und Daniel Nyffeler Architekten aus Zürich mit der PR Landschaftsarchitektur GmbH aus Arbon (15'000 Franken Preisgeld) für ihre Arbeiten gelobt, doch war am Ende der Ort der Begegnung «zu nüchtern» und bei «Woodland» bemängelte die Jury, dass «die Prämissen des entwurfsbestimmenden Daches auch Defizite aufweisen».

Hinweis

Die Projekte können noch am Mittwoch, 9. März, am Donnerstag, 10. März (jeweils 18 bis 20 Uhr), am Samstag, 12. März (10 bis 12 Uhr) sowie am Sonntag, 13. März (11 bis 13 Uhr) im Kirchgemeindehaus an der Romanshornerstrasse 6 besichtigt werden.