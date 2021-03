ARCHITEKTURWETTBEWERB Ein Neubau für alle Bedürfnisse: Die Primarschule Altnau hat einen Plan für ihre Erweiterung ausgewählt Die Schülerzahlen in Altnau werden in den nächsten Jahren deutlich ansteigen, aber die Schulhäuser sind schon ausgelastet. Mit dem Siegerprojekt «Papillon» soll nun neuer Raum geschaffen werden. Urs Brüschweiler 29.03.2021, 04.40 Uhr

Die Visualisierung des Siegerprojekts «papillon» der Bürge Wendel Architekten, Weinfelden . (Bild: PD)

«Wir brechen auf in neue Sphären.» Schulpräsident Harry Lüthi-Gantenbein freut sich sehr. Am Freitag stellte er mit zwei Vertretern aus der Behörde und Schulleiter Michael Gysel das Siegerprojekt aus dem Wettbewerb für die geplante Schulraumerweiterung vor. «Papillon» tauften die Weinfelder Architekten Pascal Bürge und Pascal Wendel ihr Vorhaben, das nun den ersten Preis gewonnen hat. Einen eigenständigen Pavillon in Holzbauweise sehen ihre Pläne vor, verwirklicht im Süden des Hauptgebäudes der Primarschule. Eine Machbarkeitsstudie hatte zuvor ergeben, dass dies der einzige Ort ist, an welchem ein Ergänzungsbau sinnvoll zu realisieren ist.