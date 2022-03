Was die Pfahlbauer den Ermatinger in der Bucht hinterliessen

Archäologie Ein Dorf im Wasser, 5000 Jahre alt und 3000 Quadratmeter gross: Was die Pfahlbauer den Ermatingern in der Bucht hinterliessen In der grossen Bucht im Westen von Ermatingen befinden sich Überreste von mehreren Pfahlbausiedlungen. Diese werden seit Anfang Februar und noch bis Ende März 2022 von der Tauchequipe des Amts für Archäologie Thurgau untersucht. Dabei wird die Ausdehnung der Fundstellen von nationaler Bedeutung abgeklärt. Urs Brüschweiler 19.03.2022, 05.10 Uhr

Archäologin Simone Benguerel und Grabungsleiter Thomas Keiser betrachten einen Bohrkern mit Sedimenten aus drei Metern Tiefe. Bild: Donato Caspari

Es ist kalt am Seeufer. Die Büüge, die grosse Bucht im Westen Ermatingens, befindet sich noch im Winterschlaf. Das Bojenfeld ist verlassen, nur eine Gondel liegt dort. Die Tauchequipe des Amts für Archäologie Thurgau nutzt sie als Plattform für die Entnahme ihrer Bohrproben vom Grund. Zwei von ihnen stehen bis zum Bauch im See, einer geht ihnen vom Boot aus zur Hand. «Wir arbeiten hier mit dem Kopf über Wasser», erklärt derweil Archäologin Simone Benguerel am Ufer den interessierten Medienvertretern.

Die Mitarbeiter des Amtes für Archäologie bei der Arbeit auf dem Boot und im Wasser. Bild: Donato Caspari

Sprung in die Jungsteinzeit: Ziemlich genau 5000 Jahre in der Vergangenheit lebten in dieser Bucht die Pfahlbauer. Es ist in dieser Epoche ein typischer und geeigneter Platz, um ein Dorf zu bauen. Auch wenn es dann meist nach einigen Generationen wieder aufgegeben wurde und die Menschen weiterzogen. Mehrere Siedlungsphasen folgten über die Jahrhunderte. Neben dem Bojenfeld, war auch das Westerfeld, 400 Meter weiter östlich vor der Badi, Standort von prähistorischen Bauten.

Simone Benguerel zeigt die seltene Pfeilspitze aus Bergkristall. Bild: Donato Caspari

Kochtöpfe, Beile, Pfeilspitzen

Simone Benguerel präsentiert eine Beilklinge von den Ermatinger Pfahlbauern. Bild: Donato Caspari

Das Leben und die Gewohnheiten der damaligen Menschen, kennen wir relativ gut, sagt Simone Benguerel. Viele Artefakte werden im nassen Boden sehr gut erhalten. Sie zeigt eine Pfeilspitze aus Feuerstein und eine ganz seltene aus Bergkristall. Privatsammler hätten diese hier am Ufer des Untersees gefunden. Die Archäologin präsentiert auch eine Scherbe eines Kochtopfes und eine steinerne Beilklinge. Beides stammt von den frühen Bewohnern der Ermatinger Bucht und wurde Anfang der 1980er-Jahre gefunden. Damals wurde am südlichen Bodenseeufer eine systematische Bestandesaufnahme von Pfahlbauten vorgenommen. Dass in Büüge und Westerfeld schon in der Jungsteinzeit gesiedelt wurde, weiss man aber schon über 150 Jahre. Bei Niedrigwasser war hier von Auge ein grosses Pfahlfeld zu sehen. Die Fundstelle Ermatingen gehört zu den am frühesten entdeckten Seeufersiedlungen am Bodensee.

Seit Anfang Februar und noch bis Ende März untersucht das Amt für Archäologie nun die Überreste der Pfahlbauersiedlung in der Büüge. Mit Bohrproben bis drei Meter in den Untergrund aus Seekreide versucht man die Ausdehnung der einstigen Siedlung festzustellen. «530 Sediment-Bohrkerne haben wir bereits entnommen», sagt Thomas Keiser, Grabungstechniker und Leiter der Ermatinger Untersuchungen. Auf rund 3000 Quadratmetern habe man organische Schichten, sogenannte Kultur-Schichten, feststellen können. Sie enthalten die Überreste der pfahlbauzeitlichen Dörfer. Keiser schliesst aus den Ergebnissen, dass die Siedlung wohl fast bis an die heutige Uferlinie gereicht habe.

Entnahme eines Sediment-Bohrkerns durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für Archäologie.

Die Überreste sind gefährdet

Ausser der flächenmässigen Ausdehnung wollen die Archäologen auch den Zustand der Überreste feststellen. Erosion, Wellenschlag von Uferverbauungen oder hier besonders auch Schwojkreise von Ankerketten, können die Schichten im Untergrund gefährden oder gar zerstören. Die Fundstelle im Westerfeld wurde 1998 mit einer Vliesmatte, Armierungsnetzen und Kies bedeckt und somit für die Nachwelt geschützt.

Das Bojenfeld in der Ermatinger Bucht aus der Luft. Gut zu erkennen sind die Schwojkreise der Bojen. Bild: PD

In der Büüge ist das Ziel für Phase zwei eine genauere Untersuchung der Überreste. Ein mögliches Zeitfenster dafür ist im nächsten Winter. Das Bojenfeld muss dazu leer stehen. Dann müsste der Schlick am Seegrund entfernt werden, um genau zu sehen, was von den Pfahlbauern noch zum Vorschein kommt. 2013 wurde dies punktuell auf zehn Quadratmetern gemacht, dabei wurden Schichten und Pfähle dokumentiert. Die Datierung der archäologischen Reste ergab eine Besiedlung im Jahre 3070 vor Christus.

Öffentliche Präsentation Die Archäologinnen und Archäologen haben ihre Basis beim Segelklub in Ermatingen eingerichtet. Informationen zu den laufenden Arbeiten sind am Bauwagen angebracht oder auf der Homepage des Amts für Archäologie nachzulesen (archaeologie.tg.ch). Für interessierte Besucherinnen und Besucher findet am Mittwoch, 23. März 2022, ab 15 Uhr vor Ort eine stündige Präsentation der Ergebnisse der Untersuchungen statt. Dabei werden auch die Bohrausrüstung und ausgewählte Altfunde aus der Ermatinger Bucht gezeigt. (red)