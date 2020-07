Arboner Genossenschaft Ziegelhütte gewährt Einblick in ihr Bauprojekt Auf dem Gelände des ehemaligen evangelischen Alters- und Pflegeheims sind 50 Wohneinheiten geplant. Robert Schwarzer 06.07.2020, 16.45 Uhr

Das geplante Bauprojekt. Visualisierung: PD

Die Genossenschaft Ziegelhütte Arbon wirbt für ihr Bauvorhaben. Auf dem Gelände des ehemaligen evangelischen Alters- und Pflegeheims sind 50 Wohneinheiten geplant. Die Ausstellung, die am vergangenen Samstag vor Ort – an der Romanshornerstrasse 44 – eröffnet wurde, gewährt einen kleinen Einblick in die aktuellen Pläne der genossenschaftlichen Siedlung.