Österreichische Seepolizei büsst zwei Arboner Fischer – jetzt stellt ihr Anwalt klar: «Sie waren gar nicht in Österreich» Zwei Fischer aus Arbon sollen 450 Euro Busse zahlen, weil sie auf ihrem Fischerboot in der Bregenzerbucht gegen die Österreichischen Abstandsvorschriften verstossen hätten. Die Fischer wehren sich nun mit Hilfe eines Rechtsanwalts: Der Uttwiler Beat Hirt schickt eine gepfefferte Stellungnahme nach Bregenz. Annina Flaig 07.07.2020, 04.30 Uhr

Kevin Bärlocher und Peschee Künzi beim Fischen auf dem Bodensee. Bild: Manuel Nagel

Wenn Peschee Künzi aus dem Arboner Hafen tuckert, sind ihm die faulen Sprüche gewiss: «Müsstest du nicht längst im Knast sein?», rief ihm kürzlich einer zu. Ein anderer fragte scherzhaft: «Du gehst fischen, warum ist denn die Presse nicht dabei?» Tatsächlich haben die Medienberichte rund um das Arboner Fischerdebakel laut Künzi einiges zu Reden gegeben. Nach unserer Zeitung hatte auch der «Blick» über die seltsam anmutende Story berichtet.

Unterdessen hat sich ein Rechtsanwalt den Fischern angenommen: Beat Hirt aus Uttwil, der in Romanshorn eine Kanzlei führt. Er habe als Anwalt schon viel erlebt. Dieser Fall sei aber definitiv in die Kategorie «speziell» einzuordnen, sagt er auf Anfrage.

Künzi weigert sich, die Busse zu bezahlen

Peschee Künzi und sein Kollege Kevin Bärlocher hatten in der Bregenzerbucht gerade mal drei Felchen gefangen. Da kamen drei österreichische Seepolizisten und verdarben ihnen den Spass: 450 Euro Busse sollte jeder der beiden Hobbyfischer bezahlen. Dies, weil sie Anfang April verbotenerweise in einem kleinen Motorboot gemeinsam einen öffentlichen Ort aufgesucht hätten. So steht es im Strafbefehl, den die beiden kurze Zeit später erhalten hatten.

Peschee Künzi, Hobbyfischer und Mitglied des Arboner Stadtparlaments. Bild: Picasa

Künzi, der für die Gruppierung Xsunder Menschen Verstand (XMV) im Arboner Stadtparlament sitzt, nimmt das Ganze mit Humor. Auch wenn die Sache noch nicht ausgestanden ist. Laut Strafbefehl wandern die beiden nämlich für einen Tag und 18 Stunden ins Gefängnis, wenn sie sich weigern die Busse von 450 Euro zu bezahlen, was sie bis heute tun. Künzi hatte bereits vor zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung gesagt:

«Die sehen keinen

einzigen Euro von mir.»

Unterdessen hat Künzi gegen die Strafverfügung Einspruch erhoben. Dabei betont er unter anderem, dass sein Motorboot 6,6 Meter lang und 1, 75 Meter breit ist. Er und sein Kollege hätten dadurch immer genügend Abstand zueinander gehabt.

Das Problem ist offenbar die «Fischergondel»

Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz antwortet daraufhin wiederum: «Die vom Beschuldigten angeführten Abmessungen werden nicht in Frage gestellt.» Jedoch handle es sich beim verwendeten Boot um einen umgangssprachlich als «Fischergondel» bezeichneten Bootstyp, also grundsätzlich um einen kleinen Tootstyp.

Die Arboner Fischer sollen auf ihrem 6,6 Meter langen Fischerboot gegen die Covid-19-Vorschriften verstossen haben. Bild: Manuel Nagel

Es werde davon ausgegangen, dass der Abstand von zwei Metern nicht über die gesamte Dauer des Aufenthalts auf dem Boot habe eingehalten werden können. Die Geschichte wirkt ziemlich absurd. Es kommt aber noch ­besser.

Hirt will, dass die Strafverfügung aufgehoben wird

Laut Beat Hirt ist es im vorliegenden Fall schlicht irrelevant, ob die beiden Arboner Fischer den Abstand eingehalten hatten oder nicht. Er sagt: «Sie waren ja gar nicht in Österreich.» Das im Strafbefehl angegebene Covid-19-Massnahmegesetz gehört nämlich zum österreichischen Strafrecht. Dies wiederum setzt die österreichische Strafrechtshoheit voraus. Nun stellt sich aber heraus, dass sich die Fischer gar nicht auf österreichischem Staatsgebiet befanden.

Beat Hirt, Rechtsanwalt aus Uttwil.

Bild: Nana Do Carmo / Tz

Der Rechtsstatus des Bodensees ist nämlich über weite Strecken ungeklärt, und es gibt keine verbindlich gezogene Seegrenze. Es gibt aber die sogenannte Haldentheorie, die Beat Hirt nun ins Feld führt. Diese besagt, dass die Gebietshoheit eines Staates den Uferbereich bis zu einer Seetiefe von 25 Metern umfasst. Die Fischer wurden aber bei einer Wassertiefe von rund 80 Metern kontrolliert.

Hirt ersucht die Bezirkshauptmannschaft um Aufhebung der angefochtenen Strafverfügung ohne Kostenfolgen. Peschee Künzi drückt es so aus: «Ich hoffe, dass bei denen möglichst bald einer zur Besinnung kommt und einsieht, dass das alles völlig schwachsinnig ist.»