Arbon Zwei illegale Pergolen haben den Wirt des «Roten Kreuzes» bisher eine Viertelmillion Franken gekostet – trotzdem sagt er: «Ich gehe bis vor Bundesgericht» Nach dem Kanton sagt nun auch das Verwaltungsgericht Nein zu den Beschattungsanlagen im Gartenrestaurant direkt am See. Doch der Wirt Gionatan Capuano denkt nicht daran aufzugeben. Annina Flaig 27.04.2021, 04.30 Uhr

Das Hotel und Restaurant Rotes Kreuz mit den illegalen Pergolen befindet sich in Arbon direkt am See. Bild: Annina Flaig

Die Ereignisse überschlagen sich. Seit gerade mal drei Tagen ist das Restaurant Rotes Kreuz wieder geöffnet. Hunderte von Besuchern seien am Samstag in die Gartenbeiz gekommen. «Wir wurden regelrecht überrannt», sagt Wirt Gionatan Capuano.

Gionatan Capuano, Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon. Bild: Markus Schoch

Die Bewirtung ist nur möglich, weil die Stadt das Nutzungsverbot der beiden illegal erstellten Pergolen vorläufig aussetzt, wie sie Mitte letzter Woche bekanntgegeben hat. Der Vollzug des Verbots wäre in der aktuellen, existenzbedrohenden Pandemie-Situation unverhältnismässig, schrieb sie in der Mitteilung. Es hiess, man wolle das Nutzungsverbot so lange aussetzen, bis ein rechtskräftiger Entscheid zu den Pergolen vorliege.

Capuano geht vor Bundesgericht

Wie sich nun herausstellt, liegt der Entscheid, auf den die involvierten Parteien seit einem Jahr warten, jetzt vor: Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerde des Wirtes auf fast 30 Seiten praktisch vollumfänglich ab. Das Urteil wurde letzte Woche eröffnet. Gionatan Capuano hat nun 30 Tage Zeit, den Fall vor Bundesgericht zu ziehen. Er ist entschlossen:

«Ich gehe bis vor Bundesgericht. Meine Gäste und meine Angestellten sind es mir wert.»

Bild: Annina Flaig (26. April 2021)

Der Entscheid wäre somit nicht rechtskräftig, und der Wirt könnte sein Restaurant nach neuesten Bestimmungen des Stadtrates weiterhin geöffnet haben.

Capuano betont, dass er die Pergolen für seine Gäste und die Angestellten gebaut habe. «Es ist heutzutage schlicht nicht mehr zumutbar, in der prallen Sonne sitzen zu müssen oder in der Gluthitze Gäste zu bedienen.»

Diese privaten Interessen sind laut Verwaltungsgerichtsentscheid allerdings insofern zu relativieren, als die Beschattung auch mit anderen Mitteln – das heisst mit den bestehenden Bäumen oder mit Sonnenschirmen – sichergestellt werden könne. Weiter heisst es:

«Ein Anspruch auf einen umfassenden Witterungsschutz steht der Beschwerdeführerin nicht zu.»

Dies, zumal alle Gartenwirtschaften – auch diejenigen ohne festen Witterungsschutz – insbesondere auch im Bereich des Bodensees mit einer plötzlich ändernden Wetterlage rechnen müssten.

Der Streit kostet ihn eine Viertelmillion Franken

Laut Verwaltungsgericht ist das öffentliche Interesse am Erhalt des Ortsbild- beziehungsweise Umgebungsschutzes höher zu gewichten als das private Interesse des Wirtes. Es schreibt klar: «Die Bewilligungsfähigkeit der beiden strittigen Strukturen muss unter dem Gesichtspunkt des Ortsbildschutzes verneint werden.» Zur Erinnerung: Beide Beschattungsanlagen befinden sich gemäss dem rechtskräftigen Zonenplan der Stadt Arbon in der Erholungs- und Grünzone und gehören zudem zum Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS).

Das Verwaltungsgericht kommt zum Schluss, dass die strittigen Pergolen nicht zonenkonform sind. Entsprechend falle die nachträgliche Erteilung einer ordentlichen Baubewilligung ausser Betracht.

In einem Punkt heisst das Verwaltungsgericht die Beschwerde allerdings gut: Es verpflichtet die Stadt Arbon wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs, den Wirt für das Rekursverfahren mit 500 Franken ausseramtlich zu entschädigen. Für Capuano bedeutet dies allerdings bloss ein Tropfen auf den heissen Stein: Für den seit vier Jahren andauernden Pergolenstreit hat er bisher insgesamt eine viertel Million Franken hingeblättert. 100'000 Franken haben ihn die beiden Pergolen gekostet. Weitere 150'000 Franken hat er für Verfahrens- und Anwaltskosten bezahlt.