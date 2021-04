Arbon «Das sind coole Dinger»: Wie eine Gruppe innovativer Leute zwei ausrangierte Busse vom Schrottplatz holt, um daraus eine Strandbar zu machen 5000 Franken haben die fünf Ostschweizer für die schrottreifen Saurer Postautos hingeblättert. Nun bauen sie daraus ein temporäres Lokal, welches sie direkt neben dem Saurer Museum in Arbon betreiben wollen. Mit im Team ist auch ein Stadtrat. Annina Flaig 20.04.2021, 05.15 Uhr

Die Saurer Busse aus den 70er-Jahren bilden das Herzstück der geplanten Strandbar in Arbon am See. Bild: PD

Die beiden Postautos waren schrottreif. Sie standen auf dem Platz des Recyclingcenters Moser in Altstätten, als Astrid Dörig an einem Sonntag an ihnen vorbei fuhr. «Coole Dinger», hat sie sich gedacht. Am Montag ging sie auf den Schrottplatz und fing an zu verhandeln. Für 5'000 Franken hat sie die beiden Saurer Fahrzeuge mit Baujahr 1972 und 73 schliesslich freigekauft. Jetzt wird ihnen neues Leben eingehaucht.