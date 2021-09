Arbon: Stadtweiher muss vom Schlamm befreit werden

Das Saugbaggerverfahren bringt weniger Eingriffe mit sich und gilt als schonender für Fauna und Flora als ein Aushub. Der Weiher muss nicht trockengelegt und die Aach nicht umgeleitet werden. Der von einem schwimmenden Bagger hochgesaugte Schlamm wird über ein Rohrsystem in schlauchähnliche Behältnisse aus weichem Kunststoff gepresst, die vollgepumpt aussehen wie am Ufer gestrandete Wale. Darin wird das Material ausgepresst und das Wasser dem Weiher zurückgeführt. Unter Beigabe eines Flockungsmittels verfestigt sich der entwässerte Schlamm. So kann das stichfeste Material in der Deponie entsorgt werden. Geruchsemissionen fallen bei dieser Methode praktisch keine an.