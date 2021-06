Saurer-Museum will für die Jungen attraktiver werden

Seit zehn Jahren tauchen Interessierte in einer Fabrikationshalle in die Geschichte der ehemaligen Textil- und Fahrzeug-Weltfirma Saurer ein. Nun kommt das Oldtimer-Museum fortlaufend in der digitalen Welt an. Bequem übers Handy können immer mehr Videos der Maschinen und Fahrzeuge angeschaut werden.

Diego Müggler 09.06.2021, 11.30 Uhr