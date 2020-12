Arbon «Wir müssen die Streitereien hinter uns lassen»: Stadt will touristisch einen grossen Schritt vorwärts machen Das Parlament sagt am Dienstagabend fast einstimmig Ja zu einer neuen Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus. Trotz diverser Vorbehalte gegenüber den Plänen. Markus Schoch 16.12.2020, 17.46 Uhr

Campingplatz Buchhorn: Die Stadt will Arbon mit Hilfe von Thurgau Tourismus vorwärts bringen.

Bild: Susann Basler (10. August 2004)

Thurgau Tourismus will sich stärker vor Ort in den Gemeinden und Städten mit Projekten einbringen und die Fäden in die Hand nehmen. Die Vorwärtsstrategie sorgte lange für böses Blut. Arbon Tourismus sah sich beziehungsweise das eigene Infocenter durch den Pilotbetrieb im Oberthurgau in der Existenz bedroht und legte sich quer. Die Differenzen sind mittlerweile beigelegt. In den wesentlichen Punkten seien sich heute alle Beteiligten einig, sagte Stadtpräsident Dominik Diezi bei der Beratung der neuen Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus. Das Parlament sah denn auch keinen Grund, den Vertrag abzulehnen, den die Stadt jährlich 77'000 Franken kostet. Was nicht heisst, dass alle Bedenken verflogen sind.