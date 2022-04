Thurgau Tourismus übernimmt Infocenter in Arbon

Arbon «Wir konnten einen eigentlichen Durchbruch erzielen»: Beim Infocenter übernimmt Thurgau Tourismus jetzt die Gästebetreuung – alle Beteiligten freut's Früher verwaltete der Verein Arbon Tourismus das Informationsbüro in der Altstadt. Ab 2023 wird die kantonale Tourismusstelle an der Schmiedgasse Auskunft geben. Der Standort bleibt, ebenso die Mitarbeitenden – ganz zur Freude von Arbon-Tourismus-Präsidentin Evelyne Jung. Remo Fischbacher 07.04.2022, 15.30 Uhr

Seit mehr als zwanzig Jahren am selben Standort: das Arboner Infocenter. Bild: Remo Fischbacher

«Unnötige Doppelspurigkeiten und somit Effizienzverluste kann man verhindern», sagt Stadtpräsident Dominik Diezi zur neuen Lösung. Nicht immer war in der Vergangenheit klar, wer das Arboner Infocenter führt. Diezi selbst nennt es ein «Nebeneinander von Arbon Tourismus und Thurgau Tourismus».

Nun soll alles besser werden. Ab nächstem Jahr übernimmt Thurgau Tourismus das Ruder. Die Organisation wird die Gästebetreuung vor Ort abdecken. In den Sommermonaten öffnet das Infocenter an sieben Tagen die Woche ihr Tor, um den Gästen den bestmöglichen Service zu bieten.

Die Mitarbeitenden bleiben

Zusätzlich zu Thurgau Tourismus hat der Stadtrat eine neue Stelle mit einem 60-Prozent-Pensum geschaffen, die Projektleitung «ArbonAttraktiv». Sie ist für Veranstaltungen, Führungen und Märkte vorgesehen. Hinzu kommt, dass sämtliche Mitarbeitende von Arbon Tourismus weiterhin am Standort tätig sein werden. In welcher Funktion und wie die Zukunft des Vereins generell aussieht, wird an der Hauptversammlung vom 27. April kommuniziert.

Evelyne Jung, Präsidentin von Arbon Tourismus. Bild: PD

Das freut Arbon-Tourismus-Präsidentin Evelyne Jung. «Es war mir wichtig, dass die Arbeitskräfte mitberücksichtigt werden.» Überhaupt zeigt sie sich keineswegs enttäuscht, dass Thurgau Tourismus nun die Fäden im Infocenter zieht. Im Gegenteil:

«Der eingeschlagene Weg des Stadtrates schafft klare Strukturen. Diese sind wichtig für uns, aber noch wichtiger für Touristinnen und Touristen, damit sie von attraktiven Angeboten profitieren können.»

Dominik Diezi ist zufrieden

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: Michel Canonica

Im Oktober präsentierte der Stadtrat das neue Tourismuskonzept. Es soll die touristische Wertschöpfung in Arbon optimieren und die Verweildauer von Gästen verlängern. Auch deshalb zieht Dominik Diezi ein zufriedenes Fazit. «Arbon Tourismus steht offensichtlich voll und ganz hinter dem neuen Konzept.» Weiter:

«Hier konnten wir einen eigentlichen Durchbruch erzielen.»

Langjähriger Streit beigelegt

Denn nicht immer waren sich die betroffenen Instanzen um die Verantwortlichkeiten im Infocenter einig. Lange Zeit stellte sich Arbon Tourismus gegen eine Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus quer, da der lokale Verein durch einen Pilotbetrieb im Oberthurgau das eigene Infocenter in seiner Existenz bedroht sah. «Das Thema ist seit vielen Jahren ein Streitpunkt. Umso erfreuter sind wir, dass mit dem neuen Konzept dieser Streitpunkt bereinigt wird», sagt Evelyne Jung.

Jenes Tourismuskonzept zielt zudem auf eine sinkende finanzielle Belastung. Die touristischen Leistungsträger müssen momentan zweimal bezahlen, an Arbon Tourismus und Thurgau Tourismus. Ab 2023 ist nur noch ein Beitrag an Thurgau Tourismus zu erbringen.