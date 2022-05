Das "Natürli" in der Arboner Altstadt feiert sein 15-Jähriges

Arbon «Wir glauben fest ans Städtli»: Das «Natürli» feiert sein 15-Jähriges – trotz des Lädelisterbens in der Altstadt Das «Natürli» in der Arboner Altstadt hat geschafft, was nur wenigen gelingt: Es feiert am Samstag sein 15-Jahr-Jubiläum. Und dies, während das Lädelisterben im historischen Stadtteil um sich greift. Die fünf Frauen dahinter reden über ihr Geheimrezept. Tanja von Arx 12.05.2022, 14.30 Uhr

Patricia Klein, Regula Brändle, Yvonne Giger, Madeleine Kreis und Evelin Thalmann vor dem «Natürli». Belinda Schmid

Diese fünf Frauen haben geschafft, was nur wenigen gelingt: Yvonne Giger, Patricia Klein, Regula Brändle, Evelin Thalmann und Madeleine Kreis betreiben in der Arboner Altstadt seit rund 15 Jahren das «Natürli» - ein Lädeli an der Hauptstrasse mit allerlei Produkten, von regionalen Esswaren über Weine bis hin zu ganz speziellen Geschenkartikeln. Die Kundschaft wächst stetig, sagen sie, und das, während es im Städtli ansonsten nicht immer so positiv läuft; Beiz um Beiz geht zu, Laden um Laden verschwindet (unsere Zeitung berichtete).