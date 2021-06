Arbon «Der Bund soll das prüfen»: Die Gegner des HRS-Projektes Riva lassen nicht locker – sie organisieren sich für ihre nächsten Schritte neu Aus der IG pro Metropol wird die IG «Seeufer ohne Hochhäuser». Diese ist der Ansicht, dass das Gelände beim leerstehenden Hotel Metropol nicht einfach überbaut werden darf, da es im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz enthalten sei. Abermals fordern sie Abklärungen. Tanja von Arx 04.06.2021, 05.05 Uhr

Diese Hochhäuser sind der neuen IG ein Dorn im Auge. Bild: PD

Nach fünf Jahren ist Schluss für die IG pro Metropol. Das heisst aber nicht, dass es keinen Widerstand mehr gibt gegen das HRS-Projekt «Riva» mit den zwei Hochhäusern auf dem Areal des leerstehenden Hotel Metropol. Denn: Neu gibt es die IG Seeufer ohne Hochhäuser.

In der entsprechenden Mitteilung heisst es:

«Gemeinsam soll verhindert werden, dass das ‹Riva› mit zwei 43 Meter hohen Türmen an diesem sensiblen Standort direkt am Seeufer gebaut wird.»

Andrea Vonlanthen, Vorstand IG Seeufer ohne Hochhäuser. Bild: Andrea Stalder

Auf Anfrage sagt Andrea Vonlanthen, der Vorstand und gleichzeitig Mediensprecher ist: «Wir haben Bilanz gezogen.» Der früheren IG sei es einerseits um den Schutz des «Metropol» gegangen, andererseits um den Schutz des Seeufers. «Da durch die Nichtunterschutzstellung das Thema Hotel abgehakt ist, konzentrieren wir uns auf Zweiteres.»

Weiteres Gutachten verlangt

Die IG erwartet eine rasche eidgenössische Prüfung , ob das «Riva» mit dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) vereinbar ist. «Es wäre unsinnig, an eine Volksabstimmung über einen Gestaltungsplan oder einen Zonenplan zu denken, bevor diese Prüfung nicht mit aller Sorgfalt erfolgt ist», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Vonlanthen betont: «Das Seeufer ist im ISOS enthalten.» Wenn schon die Pergolen des «Roten Kreuzes» auf Basis des ISOS als schützenswert eingestuft würden, wie stehe es dann um einen so wesentlichen Teil wie das Arboner Seeufer? Vonlanthen sieht den Kanton als möglicherweise befangen, da der Generalsekretär des Departementes für Bau und Umwelt, Marco Sacchetti, letzthin den runden Tisch zum umstrittenen Projekt geleitet hatte (unsere Zeitung berichtete).

«Wir erwarten eine Prüfung auf eidgenössischer Ebene.»

Die Medienmitteilung kommt zum Schluss, der IG sei der langfristige Schutz des Seeufers und des Ortsbildes wichtig. «Das schliesst eine überzeugende Alternative zum ‹Riva› keineswegs aus.» Der neue Präsident des 15köpfigen Vorstandes ist Jürg Niggli, der ehemalige Leiter der Stiftung Suchthilfe St.Gallen, welcher der IG ein neues Gesicht geben soll.

«Diese Position ist nichts Neues»

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: Reto Martin

Stadtpräsident Dominik Diezi sagt indes auf Anfrage: «Diese Position ist nichts Neues.» Scheinbar habe man unterschiedliche Auffassungen. «Wir als Stadtrat halten an den Ergebnissen aus dem runden Tisch fest.» In besagten Gesprächen war es Anfang Jahr gelungen, eine Einigung zwischen der Stadt, der IG Pro Metropol, der HRS, dem Kantonsbaumeister, dem Thurgauer Heimatschutz, der Denkmalpflege und der IG Pro Riva zu erzielen (TZ vom 3. März).

Zur Forderung nach dem Gutachten meint Diezi:

«Das geht nicht.»

Als kommunale Behörde könne man keinen Auftrag an die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) vergeben. «Das können nur Kanton und Gerichte.» Diezi verweist darauf, dass im Fall der Pergolen das Departement für Bau und Umwelt diese Abklärungen beantragt habe.

Momentan liegt der Ball laut Diezi bei der HRS, die entsprechend der Einigung am runden Tisch den Gestaltungsplan «Riva» überarbeitet. «Dieser liegt noch nicht vor.» Der Stadtrat werde im anschliessenden Genehmigungsverfahren die erforderliche Interessenabwägung vornehmen, unter Berücksichtigung des ISOS. «Selbstverständlich werden wir uns dabei professionell von fachlich kompetenter Seite unterstützen lassen.» Bei einem positiven Entscheid müsse anschliessend der Kanton den Gestaltungsplan genehmigen. Dieser könne zur Beurteilung der konkreten Anforderungen des ISOS eine interne Fachstelle beiziehen, oder anders als der Stadtrat eben die ENHK. Diezi betont:

«Das ISOS verhindert nichts per se, aber es muss in der erforderlichen Interessenabwägung gebührend berücksichtigt werden.»

Der Stadtrat würde sich nun gern zu einem Gespräch treffen, um zu schauen, was die neue IG genau wolle.