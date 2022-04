Arboner Seenachtsfest findet 2022 nicht statt

Arbon «Wir bedauern den Ausstieg»: Das Seenachtsfest findet dieses Jahr nicht statt – Grund dafür ist der Rückzug von Veranstalter Radio FM1 Nach den Corona-Lockerungen finden heuer die meisten Grossanlässe wieder statt. Das Arboner Seenachtsfest allerdings nicht, wie jetzt bekannt wird. Der Veranstalter Radio FM1 ist überraschend ausgestiegen. Künftig will die Stadt den Anlass organisieren. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 04.04.2022, 04.10 Uhr

Blick auf Besucherinnen und Besucher des Seenachtsfests im Jahr 2019. Bild: Donato Caspari

«Bis im 2023.» Das steht auf der Website des Arboner Seenachtsfestes, ohne weitere Ausführungen bis auf «Wir freuen uns». Will heissen: Dieses Jahr fällt der beliebte Anlass direkt am See buchstäblich ins Wasser. Und im Oberthurgau hatte man sich gefreut – erst vor Kurzem traf nach den Corona-Lockerungen die Meldung ein, dass praktisch alle Grossanlässe heuer wieder stattfinden, darunter das Summerdays, der Slow up und Arbon Classics (TZ vom 18. Februar).

Bereits im Vorfeld sagte Radio FM1-Organisatorin Eva Weigand, es wäre nicht entschieden, ob der jährliche Anlass auch durchgeführt würde. Auf Anfrage teilt nun Joel Steiger, Leiter PR Entertainment bei Radio FM1, mit:

«Aus strategischen Gründen haben wir uns entschieden, das Seenachtsfest nicht mehr als Veranstalter zu begleiten und uns künftig auf andere regionale Events zu fokussieren.»

In der Ostschweiz sei man beispielsweise Veranstalter des St.Galler Eiszaubers. «Zudem kreieren wir laufend weitere neue Events, die der Region einen Mehrwert bringen.» Weitere Details könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Und Steiger sagt: «Neu veranstaltet die Stadt Arbon den Anlass.»

Wieder ein Seenachtsfest im Jahr 2023

Auf Nachfrage sagt Markus Rosenberger, Leiter der Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften bei der Stadt Arbon: «Es ist korrekt, dass 2022 kein Seenachtsfest stattfindet.» Man bedauere den Ausstieg von Radio FM1. «Sie waren immer ein professioneller und wichtiger Partner, auf den wir uns vollstens verlassen konnten.» Aufgrund des Ausstiegs von Radio FM1 fehle ein wichtiger Partner, um den Anlass im gleichen Rahmen wie in der Vergangenheit zu planen.

«Die Stadt sieht dies aber auch als Chance, den über die Region hinaus bekannten Anlass neu aufzugleisen und allfällige Anpassungen vorzunehmen.»

Im Jahr 2023 solle denn wieder ein Seenachtsfest in Arbon stattfinden. «Am gleichen Standort, sprich am Seequai.»

Rosenberger sagt des Weiteren: «Die Stadt hat schon immer ‹mitgemischt›, wenn man so will, nämlich als Auftraggeberin.» Eine frühere Leistungsvereinbarung mit Arbon Tourismus habe festgehalten, dass der Verein die Oberaufsicht über das Seenachtsfest hatte. Arbon Tourismus hat sich 2015 allerdings entschieden, den Anlass extern zu vergeben.

«Die letzten drei Veranstaltungen liefen unter dem Patronat von FM1 und der Konplanum GmbH mit Reto Lütschg, welcher auch als OK-Präsident fungierte und eine Vereinbarung für die Durchführung mit Arbon Tourismus hatte», sagt Rosenberger. Die Stadt Arbon plane das nächste Seenachtsfest weiterhin mit der Konplanum GmbH und Lütschg.

«Wir sind zurzeit daran mit Reto Lütschg ein neues OK für das Seenachtsfest 2023 zusammenzustellen.»

Die Preise werden noch bekannt gegeben

Strategie und Konzept für das Seenachtsfest 2023 werden laut Rosenberger in den nächsten Monaten erarbeitet. «Über Inhalte und Preise werden wir zu gegebener Zeit informieren.» Das neue OK werde sich mit diesen Themen befassen. «Wir werden an Bewährtem festhalten und wollen den Anlass optimieren und weiterentwickeln.»

Neues Tourismuskonzept und neue städtische Stelle Der Arboner Stadtrat hat entschieden, die Tourismusstrukturen ab Januar 2023 neu auszurichten. Eine neue Stelle Projektleitung «ArbonAttraktiv» wird geschaffen. Ab nächstem Jahr zeichnet diese für Veranstaltungen verantwortlich, sie umfasst ein 60-Prozent-Pensum und ist der städtischen Abteilung Freizeit, Sport und Liegenschaften angegliedert. (tva)

