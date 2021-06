Arboner Stadtrat vergibt öffentlichen Grund willkürlich

Arbon Willkür in der Altstadt: Während sich andere Lokale ausbreiten, drängt die Stadt das «Goodys Deli» in die Ecke Der Stadtrat verbietet dem «Goodys Deli» die Nutzung von öffentlichem Grund für eine Aussenwirtschaft und stösst damit auf Kritik. Gleichzeitig geht der seit Jahren tobende Streit zwischen der Wirtschaft und den Anwohnenden in die nächste Runde. Zur Debatte steht, ob das Restaurant überhaupt legal ist. Diego Müggler 09.06.2021, 05.20 Uhr

Das «Goodys Deli» in der Arboner Altstadt darf nur den privaten Grund für die Aussenwirtschaft benutzen. Bild: Diego Müggler

Das «Goodys Deli» mitten in der Arboner Altstadt wäre prädestiniert für eine gesellige Gartenwirtschaft. Es hätte Platz für Tische mit Stühlen bis weit auf den Storchenplatz hinaus. Vor dem Lokal an der Walhallastrasse verkehren vor allem Velofahrer und Fussgänger. Es hat kaum Autos.

Doch anstatt einer grossen Aussenwirtschaft sind lediglich Zweiertische an die Hauswand gepfercht. Früher waren es mal vier Sechsertische. Doch dagegen wurde mehrfach Einsprache erhoben, wie die Stadt Arbon auf Anfrage mitteilt. Nach einer «Interessenabwägung» kam der Stadtrat zum Entschluss, dass das «Goodys Deli» nur noch den privaten, aber nicht mehr den öffentlichen Grund nutzen darf.

An die Frontseite des Lokals Goodys Deli gepfercht stehen einzelne Stühle und Tische. Bild: Diego Müggler

«Ungleichbehandlung» der Geschäfte

Dieser Entscheid stösst Jörg Bill auf Unverständnis:

«Alle anderen Geschäfte dürfen auch den öffentlichen Grund benutzen.»

Er, der hin und wieder im «Goodys Deli» zu Gast ist, spielt damit auf die zahlreichen Läden und Restaurants in der Arboner Altstadt an, welche für eine Konzession von zwei Franken pro Quadratmeter und Monat den öffentlichen Grund für Parkplätze oder Terrassen nutzen dürfen. Auch das direkt gegenüberliegende Restaurant Raffaele nutzt den Grund der Stadt Arbon, um seine Gartenwirtschaft zu erweitern.

Das Restaurant Raffaele (r) darf im Gegensatz zum «Goodys Deli» (l) öffentlichen Grund für die Aussenwirtschaft nutzen. Bild: Diego Müggler

Bill kann diese Unterschiede nicht verstehen:

«Ich möchte den Grund für diese Ungleichbehandlung wissen.»

Jedoch gibt die Stadt Arbon momentan nichts Genaueres zu den Einsprachen und dem Stadtratsentscheid bekannt, da es sich im Fall des «Goodys Deli» um ein laufendes Verfahren handle. Aus dem gleichen Grund will sich Eddy Schwarz, der Wirt des Lokals, nicht äussern.

Bezüglich der generellen Nutzung von öffentlichem Grund in der Altstadt äusserte sich der Stadtrat im März in einer Antwort auf ein Postulat des Stadtparlaments folgendermassen: «Es gilt mit möglichst viel Fingerspitzengefühl einerseits die Gewerbebetriebe zu unterstützen, andererseits die Anwohner ernst zu nehmen.» Die Stadt prüfe jeden Antrag für die Nutzung von öffentlichem Grund individuell auf diverse Kriterien.

Jörg Bill kann nicht verstehen, wieso die Stadt Arbon das «Goodys Deli» so ungerecht behandelt. Bild: Diego Müggler

Endloser Nachbarschaftsstreit

Bill vermutet, dass die Nachbarn des «Goodys Deli» hinter den Einsprachen stecken. Denn seit vier Jahren tobt an der Walhallastrasse ein Nachbarschaftskrieg. Die Anwohnenden schlossen sich zur IG Üs stinkt's zusammen und reichten in der Vergangenheit mehrfach wegen Problemen mit dem Lokal Beschwerde bei der Stadt Arbon ein (unsere Zeitung berichtete). Einmal war die Lüftungsanlage des Gastrobetriebs ungenügend und der Geruch nach Fritteusenfett durchzog die umliegenden Gärten. Dieses Problem hat der Wirt des «Goodys Deli» aber in der Zwischenzeit behoben.

Dass die Nachbarn nun eine weitere Differenz mit dem Wirt haben, sei korrekt, sagt Nachbar Reto Gmür. Er ist Mitbegründer der IG Üs stinkt's. Jedoch ist der Wirt, nach Gmür, mehr Täter als Opfer.

«Der Wirt war zu keiner Zeit an einem guten Verhältnis zu den Nachbarn interessiert.»

Die aktuelle Beschwerde der Anwohnenden drehe sich um einen Eintrag im Grundbuch. Dort sei nämlich festgehalten, dass auf dem Grundstück des «Goodys Deli» überhaupt keine Lebensmittel und Getränke verkauft werden dürfen, was ja offensichtlich missachtet werde. Aktuell liege der Fall beim Kanton.

Ob diese Aussagen korrekt sind, und wann mit einem Entscheid zu rechnen ist, dazu kam vom Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau bisher keine Antwort.

Deshalb bleibt die Frage offen, ob der Stadtratsentscheid mit der Beschwerde, welche aktuell beim Kanton liegt, zusammenhängt. Auf Anfrage wollte sich die Stadt Arbon auch zu dieser Frage nicht äussern.

Die Nachbarn zweifeln an, dass der Wirt auf diesem Grundstück überhaupt Lebensmittel verkaufen darf. Bild: Diego Müggler

Gespräch mit der Stadt

Seinen Unmut über den Stadtratsentscheid hat Jörg Bill auch der Stadt Arbon mitgeteilt. Diese hat darauf reagiert. Stadtpräsident Dominik Diezi, Rahel Morgenegg, Leiterin der Abteilung Einwohner und Sicherheit, sowie Remo Tambini, Leiter der Abteilung Bau, wollen sich noch diese Woche mit ihm besprechen und die Sache vor Ort anschauen.