Arbon: Cantina de Aldo e Anna wird zum "Saluti"

Willkommen im «Saluti»: Ein Trio führt die ehemalige Cantina von Aldo und Anna in die Zukunft

Patrick Kellenberger, Tim Hasler und Alexandre Hoenner eröffnen am Freitag und Samstag an der Alemannenstrasse einen Feinkostladen mit italienischen Spezialitäten. Sie treten in grosse Fusstapfen und wollen gerade deshalb einiges anders machen als ihre Vorgänger.