Wie weiter mit den geplanten Hochhäusern in Arbon?

Arbon Wie weiter mit den beiden geplanten Hochhäusern am Bodensee? – die wichtigsten Fragen und Antworten Gegner und Befürworter des Projektes «Riva» wetzen bereits die Messer. Man könnte meinen, die Arboner würden in drei Wochen über die beiden geplanten Hochhäuser am See auf dem «Metropol»-Gelände abstimmen. Tatsächlich kommt dieser Moment voraussichtlich erst irgendwann im nächsten Jahr.

Vor über zwei Jahren konnten sich die Arboner zum Gestaltungsplan für das «Riva» äussern im Rahmen einer öffentlichen Mitwirkung. Was ist seither passiert?

Ende 2019 beschloss der Arboner Stadtrat, prüfen zu lassen, ob das Projekt mit dem Ortsbildschutz vereinbar sei. Im Mai des letzten Jahres vergab die Behörde schliesslich den Auftrag an die Architektin Regula Iseli. Die Dozentin für Architektur und Städtebau an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sollte ihre Expertise bis im Spätsommer abliefern. Der Stadtrat wollte dann auf dieser Grundlage über das weitere Vorgehen entscheiden. Es kam dann aber anders. Im November 2020 legte die Behörde den Auftrag auf Eis. Sie wollte lieber am Runden Tisch mit allen Beteiligten eine Lösung suchen unter Vermittlung des Sekretärs des Departementes für Bau und Umwelt. Der Strategiewechsel schien sich auszuzahlen. Es sei ein Durchbruch erzielt worden, teilte die Stadt diesen Frühling mit. Stadtpräsident Dominik Diezi liess sich mit den Worten zitieren: Die Gespräche hätten ergeben, «dass das Riva an entsprechender Stelle architektonisch und städtebaulich das beste Projekt ist». Doch die Freude währte nicht lange. Schon wenige Tage später distanzierten sich die Kritiker der beiden Hochhäuser von der gemeinsamen Erklärung. Seither herrscht von Seiten der Stadt Funkstille. Für sie ist der Kompromiss am Runden Tisch weiterhin bindend. Dafür melden sich Befürworter und Gegner umso lauter zu Wort. Man könnte meinen, die Arboner stimmen in wenigen Wochen über die beiden Hochhäuser ab.

Wer ist gegen das «Riva», wer dafür?

Die Gegner haben sich in der IG Seeufer ohne Hochhäuser zusammengeschlossen. Anfang Juni sind sie erstmals an die Öffentlichkeit getreten. Aktuell zählt die Gruppierung 320 Mitglieder, und fast täglich würden es mehr, heisst es auf Anfrage. Präsident ist Jürg Niggli. Zur Kerngruppe gehören ausser ihm Hans Jörg Binder, Peter Gubser, Arthur Stark, Kurt Sonderegger, Andrea Vonlanthen und Erica Willi. Die Befürworter haben ebenfalls eine Interessengemeinschaft gegründet, die im Moment fast 110 Mitglieder zählt. Und dabei hätten sie bis jetzt kaum Werbung gemacht, sagen die Verantwortlichen. Das Kernteam besteht aus Roman Buff (Präsident), Daniel Aerne, Ruedi Baer, Konradin Fischer, Reto Lehmann, André Mägert, Roland Morgenegg, Cyrill Stadler, Reto Stäheli und Silke Sutter Heer.

Wie geht es jetzt weiter?

Zurzeit überarbeitet die HRS als Grundeigentümerin zusammen mit Planern den Gestaltungsplan, der die baulichen Rahmenbedingungen für die beiden Hochhäuser definiert. Grundlage sind die Abmachungen am Runden Tisch. «Insbesondere gilt es, die ungefähre Verdoppelung der Hotelzimmer umzusetzen», sagt Stadtpräsident Dominik Diezi. Ist der Gestaltungsplan fertig, prüft ihn die Stadt. Ist sie damit einverstanden, gibt ihn der Stadtrat für die öffentliche Auflage frei. Stadtpräsident Diezi geht davon aus, dass dieser Moment im ersten Quartal des nächsten Jahres gekommen sein könnte.

Können die Arboner dereinst über das «Riva» abstimmen so wie vielleicht die Steinacher über das geplante Hochhaus in ihrer Gemeinde?

Ja, davon ist auszugehen. Entweder legt der Stadtrat den Gestaltungsplan und damit indirekt das Projekt von sich aus zur Abstimmung vor, so, wie es die Vorgänger im Amt einst vorgesehen hatten. Oder die Gegner sammeln Unterschriften, damit das Volk das letzte Wort hat.

Was passiert bei einem Nein zum Gestaltungsplan für das «Riva»?

Der Stadtrat auf der einen Seite muss sich überlegen, was das für die Ortsplanungsrevision bedeutet. Für die HRS auf der anderen Seite stellt sich die Frage nach Alternativen. Offen steht ihr beispielsweise die Möglichkeit, das Areal ohne Sondernutzungsplan zu überbauen, sodass sie nur eine ganz normale Baubewilligung braucht. Öffentlichen Diskussionen über die städtebauliche Qualität des Projektes müsste sie sich in diesem Fall nicht (mehr) stellen.

Ist das «Metropol» noch zu retten?

Nein. Das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) hat entschieden, dass das Hotelgebäude kein Schutzobjekt ist. Heisst: Die HRS kann es abbrechen, was sie tun wird. Eine Sanierung kommt viel zu teuer, und vor allem würde sich die Investition nicht rechnen.

Sieht die aktuelle Ortsplanung überhaupt Hochhäuser beim «Metropol» vor?

Nein. Aber das soll sich mit der aktuell laufenden Revision der Ortsplanung ändern. Teil davon ist ein Konzept über höhere Häuser und Hochhäuser. Im Juni lagen die letzten Änderungen der Ortsplanung nochmals öffentlich auf. Die Arboner werden voraussichtlich in eineinhalb bis zwei Jahren darüber abstimmen können, hiess es zuletzt.

Sind die beiden Hochhäuser mit dem Ortsbildschutz vereinbar?

Das ist die alles entscheidende Frage. Im Moment gibt es darauf keine verbindliche Antwort. Die Stadt verspricht zwar, den Sachverhalt genau zu prüfen, wenn der fertige Gestaltungsplan bei ihr auf dem Tisch liegt. Den Gegnern genügt das aber nicht. Sie verlangen zusätzlich eine unabhängige Stellungnahme der zuständigen eidgenössischen Kommission. Diese Expertise muss nach Meinung der «Riva»-Gegner zwingend vorliegen, bevor die Arboner an der Urne über den Gestaltungsplan abstimmen. Andernfalls fehle ihnen die wichtigste Entscheidungsgrundlage. Aus verfahrenstechnischen Gründen werde es aber nicht so laufen, sagt Stadtpräsident Diezi. Das übergeordnete Rechte lasse ihnen keinen Spielraum. Der Ablauf sei klar definiert. Erst wenn der Kanton den Gestaltungsplan nach einer möglichen Abstimmung beurteile, werde allenfalls die zuständige eidgenössische Kommission um ihre Meinung in Bezug auf den Ortsbildschutz gebeten.

Wird die Strandbar Veranda auf der «Metropol»-Terrasse Teil des «Riva»?

Nein, nicht in dieser Form. Die «Veranda» ist eine Zwischennutzung. Im «Riva» soll es im Erdgeschoss ein Restaurant inklusive Aussenterrasse, eine Bar sowie einen Saal für verschiedene Anlässe geben. «Materiell ist die ‹Veranda› somit Teil der geplanten Überbauung, wenn auch in anderer Form», sagt Stadtpräsident Diezi.