Arbon Widerstand gegen geplante Hochhäuser am See ist nicht gebrochen: Riva-Gegner distanzieren sich von der Erklärung am runden Tisch Die Gruppierung will weiter gegen das Projekt Riva der HRS kämpfen und erwartet jetzt ein Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege zur Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit dem Ortsbildschutz. Doch diese Forderung kann die Stadt nicht erfüllen. Bei der Abstimmung über den Gestaltungsplan werden die Arboner deshalb auf die Einschätzung der Sachlage durch den Stadtrat vertrauen müssen. Markus Schoch 10.03.2021, 04.30 Uhr

Das Projekt Riva der HRS erhitzt seit mittlerweile sieben Jahren die Gemüter. Bild: PD

Die Tinte ist kaum trocken, da beginnt sie schon zu verblassen. Letzte Woche hat die IG Pro Metropol eine Erklärung unterschrieben, wonach die beiden geplanten Hochhäuser auf dem «Metropol»-Areal architektonisch und städtebaulich die beste Lösung an diesem Ort seien. Die Gründe, warum sich die Jury des Architekturwettbewerbs 2013 letztlich für die Zwillingstürme als Sieger entschieden habe, seien nachvollziehbar und überzeugend, heisst es im Dokument, das die Stadt an der Medienorientierung vor einer Woche als Durchbruch feierte.

In drei Gesprächen seit letztem Dezember schien es ihr beziehungsweise Marco Sacchetti vom kantonalen Departement für Bau und Umwelt als Moderator gelungen, die Blockade zu lösen. Alle Beteiligten stellten sich am Schluss hinter das Projekt Riva, an dem sich die Geister seit mittlerweile über sieben Jahre scheiden. Am runden Tisch sassen neben Vertretern der Stadt und der IG Pro Metropol auch die Grundeigentümerin HRS, der Kantonsbaumeister, der Thurgauer Heimatschutz, die Denkmalpflege und die IG Pro Riva.

Für die IG Pro Metropol ist der Standort noch immer der falsche

Der Widerstand ist aber nicht gebrochen. Für die IG Pro Metropol ist Riva nach wie vor ein rotes Tuch. Sie akzeptiere zwar mit Bedauern, dass das Hotel Metropol endgültig Geschichte sei, weil es der Stadtrat nicht unter Schutz gestellt habe, schreibt die Interessengruppe in einer Mitteilung. Und sie anerkenne auch die architektonischen Qualitäten und die hohe Baukultur des Projektes Riva. Doch der Standort sei der falsche. Wörtlich heisst es in der Mitteilung:

Andrea Vonlanthen, Mediensprecher der IG Pro Metropol. Bild: Andrea Stalder (7. November 2020)

«Wir stellen die sensible Lage direkt am Seeufer für die beiden 43 Meter hohen Türme nach wie vor in Frage.»

Neben dem «Fussabdruck» gelte es auch, den «Blickabdruck» zu würdigen.

Riva in dieser Bauhöhe am Seeufer zu verhindern, sei einer der Grundsätze für die IG gewesen, sagt Mediensprecher Andrea Vonlanthen. Daran werde sie auch bei der in Aussicht gestellten Volksabstimmung über den Gestaltungsplan zum Projekt festhalten.

Vorgängig erwartet die Gruppierung nun aber, dass die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege und nicht eine kantonale Fachstelle überprüfe, ob sich das Projekt mit dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) vereinbaren lasse. Die IG geht von einem Nein aus. Denn das «Metropol»-Areal liege in einer Zone, die «in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung» verlange.

Der Stadt sind die Hände gebunden

Ein solches Gutachten könne die Stadt nicht einfach so bei der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege oder der Eidgenössischen Kommission für Natur- und Heimatschutz (ENHK) in Auftrag geben, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi.

Stadtpräsident Dominik Diezi.

Bild: Ralph Ribi

«Diese Möglichkeit steht uns nicht offen.»

Die ISOS-Kompatibilität der beiden Hochhäuser werde gegebenenfalls der Kanton prüfen, und zwar im Genehmigungsverfahren des Gestaltungsplans – also erst nach der Volksabstimmung. Nur er könnte im Rahmen dieser Abklärungen die ENHK um eine Stellungnahme bitten, wenn es nötig sein sollte, sagt Stadtplanerin Fabienne Egloff. Und nötig werden könnte eine solche Zweitmeinung, falls die zuständigen Stellen in Frauenfeld nicht mit der Interessenabwägung des Stadtrates einverstanden wären, die dieser im Planungsbericht zum Gestaltungsplan macht und darin auch erklären muss, warum das ISOS kein Hinderungsgrund für Riva sein soll.

Heimatschutz akzeptiert kein privates Gutachten

Die Stadt habe versucht, einen anderen Weg zu finden, um möglichst schnell Klarheit zu schaffen, ruft Stadtpräsident Diezi in Erinnerung. Er und seine Ratskollegen hätten im letzten Mai Regula Iseli beauftragt, eine ISOS-Expertise auszuarbeiten. Weil aber der Heimatschutz klipp und klar erklärt habe, für ihn werde die Einschätzung von Iseli ohne Bedeutung und Verbindlichkeit sein, habe die Stadt entschieden, die Ergebnisse gar nicht erst abzuwarten und die Zusammenarbeit mit der Architektin vorzeitig zu beenden.

Von den Aussagen Vonlanthens sei er sehr überrascht, sagt Diezi. Der Vertreter der IG an den Gesprächen am runden Tisch habe sich in den Diskussionen nie so geäussert und habe auch nach Rücksprache bestätigt, dass für ihn die gemeinsame Erklärung weiter gelten würde.

Diezi spricht weiter von einem Durchbruch

Doch selbst wenn die IG Pro Metropol bereits wieder ausscheren sollte, hat sich für Diezi nichts an der Einschätzung der Gespräche am runden Tisch geändert. «Sie waren ein Durchbruch.» Beim Heimatschutz habe sich etwas bewegt, und der Kanton habe jetzt eine konsolidierte Position, nachdem die Haltungen der verschiedenen Ämter gegenüber Riva zuvor teilweise gegensätzlich gewesen seien.

«Wir sind jetzt an einem ganz anderen Ort.»