Arbon «Wenn mich die Stadt nicht in Ruhe lässt, mache ich dicht»: Wirt des «Roten Kreuzes» hofft auf Entgegenkommen im Pergolen-Streit Wenn der Bundesrat Lockerungen beschliesst, öffnet Gionatan Capuano Hotel und Restaurant am 1. April. Sein Geduldsfaden ist allerdings kurz. Der Wirt liegt seit Jahren mit der Stadt wegen zwei Pergolen im Streit. Markus Schoch 12.03.2021, 04.30 Uhr

In der Gartenwirtschaft unter den Bäumen darf Gionatan Capuano weiterhin Gäste bewirten. Es ist ihm aber verboten, die Abdeckung auszufahren. Bild: Annina Flaig

Gionatan Capuano hat die Hoffnung auf die Wende zum Guten nicht aufgegeben. Wie immer hat der Inhaber und Betreiber des «Roten Kreuzes» Ende September Hotel und Restaurant über den Winter für ein halbes Jahr zugesperrt. Jetzt ist er daran, alles vorzubereiten für den Fall, dass die Landesregierung grünes Licht für den Saisonstart am 1. April geben sollte. «Ich putze, schleife die Tische und schreibe die Speisekarte.»

Der Wirt hat aber klare Erwartungen an die Stadt. «Ich mache nur weiter, wenn sie mich in Ruhe lässt.» Damit spielt er auf die beiden Pergolen an, die er vor bald fünf Jahren ohne Bewilligung für 100'000 Franken baute, was ihm viel Ärger einbrachte. Im schlimmsten Fall muss Capuano beide abbrechen. Der Fall liegt seit bald einem Jahr beim Verwaltungsgericht.

Capuano hofft auf eine einvernehmliche Lösung

Die Stadt hat dem Wirt bereits im letzten Sommer verboten, die Konstruktionen zu nutzen, bis ein Entscheid vorliegt. Capuano hofft jetzt, dass sich im Gespräch mit den Verantwortlichen im Stadthaus eine einvernehmliche Lösung finden lässt für dieses Jahr. Ein nächstes Treffen findet noch diesen Monat statt. Capuano sagt:

Gionatan Capuano. Bild: Markus Schoch

«Ich bin zuversichtlich, weil ich gutgläubig bin.»

Es gebe in dieser Hinsicht keinen Verhandlungsspielraum, dämpft Stadtpräsident Dominik Diezi den Optimismus des Wirtes. Es habe sich nichts geändert an der Ausgangslage im letzten halben Jahr. Konkret: Bei beiden Pergolen dürfe Capuano den Sonnen- und Regenschutz nicht ausfahren, sagt Remo Tambini, Leiter der Abteilung Bau/Umwelt. Bei der Pergola direkt vor dem Restaurant unter dem Bäumen sei es ihm immerhin erlaubt, Gäste zu bewirten,

Sonnenschirme wird der Wirt keine aufstellen

Capuano sieht die Sachlage anders. Er geht davon aus, dass er an beiden Orten Gästen Getränke auszuschenken und Speisen servieren darf. Das habe ihm sein Anwalt bestätigt. Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzung seien einzig und allein die Beschattungsanlagen. Die Stadt selber nehme in ihrer Verfügung nur auf deren Gebrauch Bezug. Die Sonnendächer werde er vorerst erfahrungsgemäss sowieso nicht brauchen. «Im April und Mai, wenn die Temperaturen noch nicht so hoch sind, wollen die Menschen an der Sonne sitzen.» Klar sei aber auch, dass er keine Sonnenschirme aufstellen werde, wenn es nötig sein sollte.

Die Stadt hat dem Wirt des «Roten Kreuzes» untersagt, diese Pergola zu nutzen. Bild: Annina Flaig

Sollte ihm die Stadt irgendwelche Probleme bereiten, will Capuano wahr machen, was er bereits im letzten Sommer angekündigt hat: Er schliesst den Betrieb sofort und stellt Absperrgitter auf. «Das Personal weiss, dass es so laufen könnte.»

Stadt wird kein Auge zudrücken

Die Stadt werde auf keinen Fall einfach zusehen, wenn sich Capuano über das Nutzungsverbot hinwegsetzen sollte, stellt Tambini in Aussicht. «Wir würden dann weitere Schritte einleiten.» Welche es sein werden, lasse sich nicht sagen. Es hänge davon ab, was genau sich der Wirt zu Schulden kommen lasse. «Wir wollen widerrechtliches Handeln unter keinen Umständen dulden», stellte Diezi bereits im letzten Jahr klar.