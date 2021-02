Arbon «Wenn ich hier raus muss, habe ich ein Problem»: Martin Schlegel betreibt in einer alten Saurerhalle ein aussergewöhnliches Handwerk – und bangt um seine Zukunft Die über hundertjährige Textildruckerei von Martin Schlegel befindet sich in der Webmaschinenhalle in Arbon. Das Gebäude steht als Standort für das Historische Museum Thurgau im Vordergrund. Das könnte für den Kleinstbetrieb das Ende sein – oder ein neuer Anfang.

Annina Flaig 09.02.2021, 04.30 Uhr

Martin Schlegel in seiner Werkstatt im oberen Stock der Webmaschinenhalle im Arboner Saurer Werk Zwei.

Bild: Donato Caspari

Dominik Diezi war noch nie hier. Doch der Arboner Stadtpräsident wird demnächst eine Einladung von Martin Schlegel erhalten. «Ich will ihm zeigen, was ich hier mache», sagt er. Ob der Stadtpräsident wohl ähnlich beeindruckt sein wird wie viele andere, welche diesen Wirkungsort zum ersten Mal betreten? Schlegel zuckt lachend mit den Schultern:

«Für die meisten ist mein kreatives Chaos ein inspirierender Ort.»

Die über 100-jährige Handsiebdruckerei TDS von Martin Schlegel ist schweizweit einzigartig.

Bild: Donato Caspari

Der Blick verliert sich in meterlangen bunten Stoffen, die ausgebreitet auf den Tischen liegen. Helle Farbspritzer auf dunklen Wänden. Ein Rührstab in der Farbtonne. Eine Flasche Prosecco. Ungeöffnet. All das gibt einem eine Ahnung davon, wie Martin Schlegel arbeitet.

Seine Textildruckerei befindet sich im oberen Stock der Webmaschinenhalle im Saurer Werk Zwei. Es riecht nach Maschinenöl. Doch das meiste hier ist Handarbeit. Die über 100-jährige Handsiebdruckerei in Arbon ist eine der letzten ihrer Art und schweizweit wohl einzigartig.



Farbtonnen in der Werkstatt des Handsiebdruckers Martin Schlegel.

Bild: Donato Caspari

In Wollmütze und Faserpelz gekleidet, steht der Meister dieses Handwerks in der unbeheizten Halle. Seine schwarze Kleidung hat hier und da einen Farbspritzer abbekommen. «Ich bin ein Freak», sagt der 42-Jährige über sich selbst. Offenbar spricht das die Leute an. Als Kleinstbetrieb hat er sich fast komplett der Produktion von Nischenprodukten verschrieben.



Der etwas chaotische Wirkungsort. Bild: Donato Caspari

Vor zwei Jahren hat ein renommiertes internationales Modehaus den kreativen Schaffer aus Arbon für sich entdeckt. Einer seiner Stoffe hat es bis auf die Titelseite der Vogue geschafft. «Das macht mich schon stolz.» Doch Schlegel hat Sorgen.

Das Ende droht: Der Mietvertrag ist nicht verlängerbar

Sein Mietvertrag mit HRS Investment AG, der Besitzerin der Webmaschinenhalle, läuft 2023 aus. Vor diesem Problem ist er schon einmal gestanden. Damals hatte HRS ihm einen neuen Vertrag angeboten. Doch diesmal ist er nicht verlängerbar.

HRS winkt die Option, bald mit dem Kanton Thurgau verhandeln zu können. Die Webmaschinenhalle mit den Rundfenstern und dem Teakholz-Parkett steht nebst dem Zentrallager, das sich gleich nebenan befindet, als Standort für das Kantonale Historische Museum in Arbon derzeit im Vordergrund.



Die Webmaschinenhalle im Sauerer Werk Zwei mit ihren riesigen Bogenfenstern könnte der Standort für das neue Kantonale Historische Museum in Arbon werden. Bild: Donato Caspari

Sollte das Museum kommen, gibt es für Schlegel nur einen Weg: «Wir müssen gemeinsame Sache machen.» Alles andere hätte für ihn verheerende Folgen. «Wenn ich hier raus muss, habe ich ein Problem.» Es sei schier ein Ding der Unmöglichkeit, eine geeignete Halle zu finden, die Platz für seinen 60 Meter langen Drucktisch bietet und dazu noch bezahlbar ist. Doch Schlegel will gar nicht daran denken, dass das Museum ihn verdrängen könnte.

«Dann frisst Kultur ja Kultur.»

Von den Verantwortlichen sei noch keiner auf ihn zugekommen. Deshalb sucht er nun das Gespräch mit Dominik Diezi, Mitglied der Projektgruppe, die der Regierungsrat im Mai eingesetzt hatte mit dem Auftrag, eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten.



Das Herz der Firma bildet eine Siebdruckmaschine mit einem 60 Meter langen Drucktisch. Bild: Donato Caspari

Die Bandbreite von Schlegels Wirken ist gross. Zu seinen Kunden zählt unter andren die Appenzeller Traditionsfirma Doerig und Kreier AG, für die er die weit herum bekannten Stoffkalender bedruckt. Er ist Teil des Ausbildungsprogramms der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel (FHNW), hat eine Serie USM Möbel bedruckt und macht gemeinsame Sache mit einem, der Upcycling-Kleidung produziert.

Auch mit den Ämtern für Kultur aus den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau hat er im Rahmen eines Kulturförderprogramms bereits zusammengearbeitet und mit diversen Künstlern gemeinsame Projekte realisiert.



Die Pandemie macht ihn zum Künstler

Weil aber aufgrund der Pandemieverordnungen auch Schlegels Aufträge massiv zurückgegangen sind, druckt er derzeit vermehrt für sich selbst, was ihm gefällt. Die Kompositionen zieht er auf Rahmen auf. So entstehen Bilder. Im Herbst, als es die Lage zuliess, hat er eine Vernissage veranstaltet und bis heute mehrere seiner Werke verkauft. Dem Museum gegenüber ist er positiv gestimmt:

«Das ist eine riesige Chance für Arbon – und hoffentlich auch für mich.»

An Ideen mangelt es ihm jedenfalls nicht. So hat er sich unter anderem überlegt, wie er die Räume attraktiv bespielen könnte, indem er Tapeten druckt, welche er alle drei Monate auswechselt. Besucher könnten bei ihm ihre eigene Bettwäsche oder Foulards bedrucken und als Souvenir aus Arbon mit nach Hause nehmen. So könnte Schlegel, der ein uraltes Handwerk am Leben hält, auch dem Museum als Lebensnerv dienen.

Einige seiner Handsiebdrucke hat Martin Schlegel auf Rahmen aufgezogen und verkauft sie als Bilder. Bild: Donato Caspari