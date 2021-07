Arbon «Wenn es ungemütlich wurde, wusste er jeweils nicht mehr, wie es war»: Ein Nordmazedonier und seine Frau stehen wegen einer ganzen Reihe von Vergehen vor Gericht In seiner Fenstermontagefirma hat ein Ehepaar mehrfach ausländische Mitarbeiter beschäftigt. Nicht nur schwarz, sondern auch ohne ausländerrechtliche Bewilligung. Nun musste es sich vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten. Tanja von Arx 19.07.2021, 05.30 Uhr

Die Anklageliste war lang. Und so gestaltete sich auch das Verfahren am Bezirksgericht Arbon betreffend zahlreicher Vergehen, welche die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen einem Ehepaar aus Nordmazedonien vorwarf – sie reichen zurück bis ins Jahr 2010. Im gut zweieinhalbstündigen Plädoyer sagte der Staatsanwalt:

«Mit jedem gehobenen Stein kam der nächste Anfangsverdacht zum Vorschein.»

Das Strafverfahren habe sich wegen der «immer wiederkehrenden Delinquenz» erheblich in die Länge gezogen.

Was im Raum stand: Das Ehepaar beschäftigte in seiner Fenstermontagefirma mehrfach ausländische Mitarbeiter. Scheinbar nicht nur schwarz, sondern auch ohne dass diese über eine Ausländerbewilligung verfügten; die Arbeiter stammten der Anklageschrift nach aus Mazedonien, Kroatien und Albanien. Das Ehepaar soll diese jeweils bar entlöhnt haben. In diesem Zusammenhang wurde ihm mehr als bloss Urkundenfälschung vorgeworfen; die Strafverfolgungsbehörden ermittelten ausserdem wegen Steuervergehen, das entsprechende Verfahren wurde allerdings mangels Beweisen eingestellt.

Er wollte alles auf jemand anderes schieben

Der Mann wollte die Anschuldigungen im Laufe der Strafuntersuchung auf den Chefmonteur abwälzen, was ihm die Staatsanwaltschaft ebenfalls zur Last legte. Das Ehepaar soll darüber hinaus AHV-Beiträge einbehalten haben statt sie der Ausgleichskasse abzuliefern. Es nutzte das Geld, um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Offenbar ging die Fenstermontagefirma zwischenzeitlich dennoch Konkurs.

Die Schulden häuften sich, unter anderem zahlte das Paar einer Mitarbeiterin den Lohn nicht. Bei der Pfändung durch das Betreibungsamt verschwiegen die Beschuldigten Vermögenswerte, um nicht zahlen zu müssen. «Sie haben sich genau abgesprochen», sagt der Staatsanwalt. Hinzu kamen schliesslich illegale Autofahrten auf die Baustellen trotz Entzug des Führerausweises.

«Weder reuig noch einsichtig»

Der Staatsanwalt bemängelte nicht zuletzt die Haltung der Beschuldigten im Verfahren: «Beide sind weder reuig noch einsichtig.» Die Beweiserhebung sei sehr schwierig gewesen. Das Ehepaar hätte Aussagen verweigert, der Mann hätte teilweise brandschwarz gelogen.

«Wenn es ungemütlich wurde, wusste er jeweils nicht mehr, wie es war.»

Die Staatsanwaltschaft forderte ein Jahr Freiheitsstrafe für den Mann, eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen und dass dieser die Verfahrenskosten trägt. «Er war der Tätschmeister.» Die Frau habe eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu zahlen.

Beide Verteidiger forderten indes einen vollumfänglicher Freispruch. Der Grund: Es gebe «keine handfesten und unumstösslichen Beweise». Man warf der Staatsanwaltschaft vor, sie würde sich zu sehr auf Indizien stützen. Darüber hinaus verlangten die Anwälte Genugtuung.

«Die unmöglich lange Verfahrensdauer war eine schwere Belastung.»

Zumal für das Ehepaar die «ständige Angst» bestanden hätte, dass das Migrationsamt sie bei einer Verurteilung des Landes verweisen würde.

Teilweise verjährt

Das Gericht sprach die Angeklagten in allen wesentlichen Anklagepunkten schuldig. Die mutmasslichen Vergehen gegen das AHV-Gesetz wurden wegen Verjährung eingestellt. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe 14 Monate absitzen und eine Geldstrafe von 30 Tagessätze à 130 Franken bezahlen sowie die Verfahrenskosten über 17’000 Franken. Die Frau muss eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 180 Franken zahlen sowie eine Busse von 3000 Franken und die Verfahrenskosten von 5000 Franken übernehmen. In ihrem Fall wurde das Verfahren zum Pfändungsbetrug wegen Verjährung eingestellt.

Wie die Verteidigung im Nachgang gegenüber unserer Zeitung sagt, wolle sie das Verfahren weiterziehen.