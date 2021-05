Arbon «Weltklasse am See» fühlt sich übergangen: Sportförderer Nick Sigg ist wegen der geplanten Tribüne im Stacherholz schlecht auf Vertreter des FC Arbon zu sprechen Initianten aus den Reihen des Fussballklubs wollen für die Zuschauer auf dem Sportplatz überdachte Sitzplätze schaffen. Davon könnten auch Nutzer der 400-Meter-Bahn profitieren, sagen sie. Was in der Diskussion bisher unterging: Die Rundbahn ist in einem so schlechten Zustand, dass sie für Wettkämpfe vielleicht schon bald gesperrt werden muss. Markus Schoch/Annina Flaig 14.05.2021, 04.40 Uhr

Nick Sigg auf der 400-Meter-Bahn im Stacherholz. Bild: Reto Martin

Einer Mehrheit im Parlament kann es nicht schnell genug gehen. Sie will die Tribüne auf dem Sportplatz im Stacherholz möglichst rasch bauen und hält es für unnötig, dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Der Stadtrat sieht es anders und hat entschieden, genau diesen Umweg zu gehen. Mit gutem Grund, wie jetzt bekannt wird.

Denn so klar ist es nicht, ob von dieser Tribüne tatsächlich alle profitieren werden, die von den Initianten als Nutzniesser ins Feld geführt werden. Am Schluss bleiben neben den Schulen im dümmsten Fall nur die Fussballer, die etwas von der Investition haben, die den Steuerzahler etwa eine halbe Million Franken kosten dürfte.

Im Sommer beurteilen Experten den Zustand der Rundbahn

Die 400-Meter-Bahn ist in einem schlechten Zustand. Bild: Donato Caspari

Das Problem: Zur Sportanlage gehört nebst einem Fussballplatz auch eine 400-Meter-Bahn für Leichtathleten und Rollstuhlsportler. Letztere treffen sich dort alle zwei Jahre im Rahmen von «Weltklasse am See». Dabei sind jeweils rund 220 internationale Athleten aus über 35 Nationen. Übernächstes Wochenende wird der Anlass wieder stattfinden. Doch es könnte das letzte Mal sein. Denn die Tartanbahn ist in einem schlechten Zustand.

Im Juni oder Juli beurteilt der Schweizer Leichtathletikverband (SLV) den Zustand der Anlage und entscheidet dann, ob sie weiter für lizenzierte Leichtathletik-Wettkämpfe und internationale Rollstuhl-Meisterschaften genutzt werden kann. Darauf weist jetzt Nick Sigg hin, der Organisator von «Weltklasse Arbon». Im Parlament war dieser Umstand bei der Debatte über die Tribüne nur ganz am Rand ein Thema.



Neubau der Rundbahn würde Stadt mehr kosten als Tribüne

Dass die Rundstrecke auf dem Prüfstand steht, ist aber kein unwesentliches Detail: Denn unter Umständen plant Arbon ein kleines Stadion mit einer 400-Meter-Bahn, die faktisch ausser Betrieb ist. Für Sigg ist dieses Szenario nicht undenkbar. Er sei nicht mehr so zuversichtlich wie auch schon, dass der SLV die Zulassung wieder erteile.

Nick Sigg, Organisator von «Weltklasse am See». Bild: Reto Martin

«Es hat im Laufe des vergangenen Jahres mehrere neue Risse im Belag gegeben.»

Vielleicht lasse sich die Bahn relativ kostengünstig für 100'000 oder 200'000 Franken flicken, sodass Arbon vorderhand weiter Austragungsort von Rennen bleiben könnte. «Das müsste man abklären», sagt Sigg, der Arboner des Jahres 2017. Vielleicht aber ist die Bahn nicht mehr zu retten, und die Stadt müsste viel Geld in die Hand nehmen, um eine neue zu bauen, wenn sie keine Abstriche an der Infrastruktur machen will.

Bei «Weltklasse am See» purzeln regelmässig die Rekorde, weil die Bahn so hart und damit schnell ist. Bild: Andrea Stalder

Die genauen Kosten für einen Ersatz kenne er nicht, sagt Stadtrat Jörg Zimmermann auf Anfrage. Die Schätzung intern liege bei rund 750'000 Franken. Sigg selber geht davon aus, dass dieser Betrag nicht reichen würde. Aus dem hohlen Bauch heraus nennt er eine Summe von 1,5 bis 2 Millionen Franken. Um eine verlässliche Antwort auf diese und diverse andere Fragen zu erhalten, brauche es eine Machbarkeitsstudie, sagt Zimmermann.

Die Tartanbahn wird heute kaum noch genutzt

Die 400-Meter-Bahn ist um den Fussballplatz herum gebaut. Bild: Donato Caspari

Sigg fragt sich, ob sich eine Investition dieser Grössenordnung rechtfertigen lassen würde. «Die 400-Meter-Bahn wird aktuell kaum noch genutzt.» «Weltklasse am See» sei noch der einzige Grossanlass im Stacherholz. Daneben diene sie nur hin und wieder der Schule fürs Sprint-Training. Sigg sagt:

«Aber welcher Lehrer macht denn heute noch richtig Leichtathletik im Unterricht?»

Letztmals für einen Wettkampf wirklich gebraucht worden sei die Rundbahn 2003 anlässlich des Schweizer Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampfs (LMM). Sonst sei das Stacherholz seit langem nicht mehr Schauplatz von Sportevents mit viel Publikum, sagt Sigg. «In den letzten 20 Jahren fanden auch keine interessanten Faustballspiele mehr statt.»

Er sei kein Gegner der Tribüne, sagt Sigg, der 2020 zum Sportförderer des Jahres im Kanton Thurgau gewählt wurde. Er stört sich aber daran, dass die Initianten des Projektes aus dem Umfeld des FC Arbon bis jetzt nie das Gespräch mit ihm oder einem seiner Kollegen im OK von «Weltklasse am See» gesucht hätten. Sigg sagt:

«Keiner der vier Männer hat je einmal mit uns Kontakt aufgenommen und sich nach unseren Bedürfnissen oder Wünschen erkundigt.»

Und er erinnert daran, dass Garderoben, Duschen, getrennte WCs und Lagerflächen für den Platzwart beim Umbau der Leichtathletikanlage schon einmal auf der Wunschliste gestanden haben, aber aus Kostengründen Wünsche blieben. Damit sie endlich Realität würden, brauche es den Schulterschluss aller Beteiligten. «Gemeinsam geht es besser.»

Initianten hätten vielleicht besser alle frühzeitig ins Boot geholt

Sie hätten bewusst in einer ersten Phase darauf verzichtet, auf mögliche Partner zuzugehen, sagt Lukas Auer, einer der treibenden Kräfte hinter dem Tribünenprojekt.

Lukas Auer, SP-Parlamentarier. Bild: Donato Caspari

«Wir wollten zuerst die Diskussion im Parlament abwarten.»

Die Reaktion von Sigg zeige ihm aber, dass es möglicherweise besser gewesen wäre, alle schon vorher ins Boot zu holen. Vielleicht hätte Sigg dann auch darauf verzichtet, dem FC in die Beine zu grätschen. So sagt er: «Hätten die Fussballer jeweils nach den Trainings oder Meisterschaftsspielen, beim Austreten der Schuhstollen zum Mondobelag der Rundbahn etwas mehr Sorge getragen, müssten wir heute nicht so sehr um die Zulassung bangen.»