Arbon - Wegen Hundert Einsprachen und Einwendungen: Die Stadt lädt zur Infoveranstaltung betreffend die Änderungen im Rahmen der Ortsplanungsrevision ein

Wer Einsicht in die aktuellen städtischen Planungsinstrumente wünscht, kann sich kommenden Monat an zwei Abenden informieren lassen. Und zwar am 19. und 20. Juni im Seeparksaal. Wegen beschränkter Platzzahl wird um Anmeldung gebeten.

27.05.2021, 16.05 Uhr