Gastro-Zwischennutzungen in Arbon nicht bewilligungsfähig

Arbon Abstand zum See wird nicht eingehalten: Vier der fünf temporären Gastrobetriebe am See sind nicht bewilligungsfähig In Rücksprache mit dem Kanton hat die Stadt Arbon letztes Jahr eine Handvoll Standorte für Gastro-Zwischennutzungen ausgeschrieben. Auch die Planauflage erfolgte. Doch jetzt fällt dem Kanton auf, dass ein vorgeschriebener Abstand zum See nicht eingehalten wird, die sogenannte Hochwasserlinie. Tanja von Arx 24.07.2021, 05.20 Uhr

Die Bauvisiere für das Container-Dorf «Pier-Treff» auf dem Hafendamm stehen. Doch das Projekt ist laut der Richtlinien zu nah am See.

Eine gewisse Frustration macht sich breit. «Wir haben jetzt Ende Juli und ich habe noch keines der fünf Beizli gesehen, wo ich einen Kaffee hätte trinken können», sagt eine Leserin gegenüber dieser Zeitung, und zwar in Zusammenhang mit den geplanten Gastro-Zwischennutzungen am Arboner Seeufer durch die Stadt. «Ich befürchte, es wird nächstes Jahr, bis das alles Realität ist.»

Ein Grund sind die Einsprachen gegen besagte Projekte. Aber es ist nicht der einzige: Wie die Thurgauer Zeitung aus verlässlicher Quelle weiss, halten scheinbar vier der fünf temporären Betriebe die sogenannten Hochwasserlinie mit 15 Metern Abstand zum See nicht ein – besonders brisant vor dem Hintergrund der kürzlichen Hochwassergefahr.

Nur der «Seezauber» beim Fliegerdenkmal ist nicht betroffen

Der Pop-up-Imbiss «Seeliebi 9320», der sich auch für Umweltschutz stark macht, und der Kaffee-Trailer «Coffee to go latteart.ch» sind betroffen. Gleich sieht es aus für das «Ah-hoi» nah beim geschlossenen Hotel «Metropol», ein weisses hölzernes Chalet; die Stadt sucht indessen nach einem neuen Standort wegen das konkurrierenden Angebots durch die Presswerk-Terrasse nebenan. Beim Container-Dorf «Pier-Treff» auf dem Hafendamm kommt es schliesslich darauf an, was für aufgeschüttetes Land gilt. Alles in allem wären diese zeitlich begrenzten Gastrobetriebe gar nicht bewilligungsfähig. Nur beim Fliegerdenkmal, wo das Event-Lokal «Seezauber» unter einer transparenten Kuppel geplant ist, gibt es offenbar kein Problem.

Pikant: Als die Stadt in Rücksprache mit dem Kanton die Standorte letztes Jahr ausschrieb, sah dieser offenbar noch kein Problem. Und jetzt, nach der öffentlichen Mitwirkung und sogar nach der erfolgten Auflage, interveniert plötzlich der Zuständige beim kantonalen Amt für Umwelt.

Noch keine Lösung gefunden

Wie sich auf Nachfrage bei der Stadt herausstellt, haben die Verantwortlichen in der Angelegenheit noch keine Lösung gefunden. «Man ist in Abklärungen», heisst es von Seiten der Abteilung Bau und Umwelt unter der Leitung von Remo Tambini. Die Stadt könne dazu keine nähere Auskunft geben, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.

Ähnlich klingt es von Seiten des Kantons. Denise Debrunner, die Kommunikationsverantwortliche des Amtes für Umwelt, sagt:

«Aktuell können wir nur bestätigen, dass vier Baugesuche beim Departement für Bau und Umwelt hängig sind und gegen alle Baugesuche Einsprachen eingegangen sind.»

Wie es aussieht, dürfte es noch eine Weile dauern, bis man gemütlich und wo es einem beliebt am See einkehren kann. Immerhin laufen die Bauarbeiten bei der «Metropol»-Terrasse, wo das «Presswerk» einen Mix zwischen «Strandbar aus Ibiza» und «Sommerterrasse aus Cannes» plant. Allerdings ist ein Teil der Beiz mit einer Pergola überdacht, was ebenfalls für Diskussionen sorgt. Nur einen Katzensprung entfernt gelten die Pergolen des «Roten Kreuzes» nämlich als illegal, der Fall ist hängig beim Bundesgericht.