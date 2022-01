Stadt Arbon beantwortet Vorstoss zu Altersdiskriminierung

arbon Was tut die Stadt gegen Altersdiskriminierung? Stadtrat nimmt nach Anfrage Stellung Das Thema Alter spiele beim Einstellungsprozess keine Rolle, schreibt der Stadtrat auf eine Einfache Anfrage aus dem Parlament. Trotzdem sei er sich des Problems bewusst. Luca Hochreutener 25.01.2022, 11.30 Uhr

Ob die Stadt etwas dagegen unternehme, dass es bei ihren Einstellungsprozessen kommt, wollte Jacob Auer wissen. Bild: PD

Es sei bekannt, dass Menschen über 50 kaum Arbeit finden, schreibt Jacob Auer in einer Einfachen Anfrage an den Arboner Stadtrat. «Altersdiskriminierung ist geprägt durch Vorurteile und Stereotypen gegenüber älteren Menschen.» Er wolle daher wissen, was der Stadtrat tut, damit es bei den Angestellten nicht zu einer solchen Altersdiskriminierung kommt und wie er diese Problematik bewertet. Ferner wollte er wissen, ob er das Thema in der nächsten Sitzung der Regionalplanungsgruppe einbringe.