Arbon: Nazivergleiche wegen Maskenpflicht in der Primarschule

Arbon Nazivergleiche wegen Maskenpflicht – wie ein Arboner Elternpaar die Schulgemeinde über Monate mit üblen E-Mails terrorisiert Weil sie für den Schulbesuch eine Maske tragen soll, läuft eine Mutter Sturm. Sie versucht Lehrer und Eltern gegen die Schulführung aufzuhetzen und zieht Parallelen zur Nazi-Zeit. Zuletzt kündigt der Vater an, «Arbon stürzen zu wollen». Doch dann verschwinden sie. Annina Flaig 31.08.2021, 05.20 Uhr

Das Schulhaus Stacherholz in Arbon. Reto Martin

Am Anfang war sie noch höflich. Die Mutter eines Primarschülers aus Arbon erkundigt sich bei Schulleiter Marco Roduner, ob es möglich sei, ohne Maske auf Schulbesuch zu kommen – dies aus gesundheitlichen Gründen. Das sei kein Problem, antwortet der Schulleiter im Stacherholz, wenn sie ein ärztliches Attest vorweisen könne. Sie weigert sich jedoch, ihm ein solches auszuhändigen. Aus Datenschutzgründen, wie sie sagt.

Plötzlich dreht sie den Spiess um

Die Schule Arbon veranstalte ein «Affentheater», schreibt die Mutter in einem E-Mail kurz vor Weihnachten. Damals ahnt wohl noch niemand, wie diese Frau – eine gebürtige Deutsche, die immer wieder betont, selbst ehemalige Schulleiterin gewesen zu sein – zusammen mit dem Kindesvater die gesamte Schule bis im Sommer auf Trab halten wird.

Marco Roduner, Schulleiter im Stacherholz. Reto Martin

Die Mutter dreht den Spiess um: Sie verlangt von Roduner, dass er abklären soll, wer die Verantwortung für mögliche gesundheitliche Folgeschäden übernehme, die durch das Tragen einer Maske entstehen könnten. Die Schulbehörde stützt sich in ihren Antworten auf die Covid-19-Verordnung des Kantons. Dies kam bei der Mutter nicht gut an. Sie fragt: «Wann fangen Sie an, Empfehlungen und Vorschriften zu hinterfragen?» Und:

«Was, wenn die Empfehlung lautet, coronakranke Menschen sollten zum Schutz anderer erschossen werden?»

Die zahlreichen elektronischen Briefe der Mutter nehmen mit der Zeit skurrile Züge an. Praktisch sämtliche Mitarbeitende der Primarschulgemeinde Arbon werden Zeugen davon. Denn die Mutter fängt an, nebst den Lokalmedien auch diese beim Versand ihrer E-Mails in Kopie zu setzen. Die Lehrpersonen bezeichnet sie als «Bauernopfer» und empfiehlt ihnen, sich aus ihrer Unterdrückung zu befreien.

Schulpräsidentin übel beschimpft

Als die Schule über allfällige Ausbruchtestungen informiert, lanciert sie eine Art Newsletter und spricht darin von einem «Verbrechen an den Kindern». Falsch positive Testergebnisse könnten benutzt werden, um eine Impfung zu rechtfertigen, welche sie als Genexperiment bezeichnet. Folgende eindringliche Zeilen adressiert sie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Primarschulgemeinde:

«Falls Sie den Verzehr von genveränderten Tomaten oder genveränderten Hühnchen ablehnen, werden Sie unsere Sorgen um unsere Kinder ansatzweise nachvollziehen können.»

Als sich Schulpräsidentin Regina Hiller einschaltete, schreibt sie dieser: «Auch Sie wären mit Ihrer Einstellung für eine Karriere unter Adolf Hitler bestens qualifiziert gewesen.»

Es ist nicht neu, dass Coronaskeptiker und Maskenverweigerer gerne mit dem Nazi-Vergleich spielen – sie selber sehen sich als Opfer und Verfolgte. In Arbon spielt man aber auf den Mann. Die Schulpräsidentin sagt dazu:

Regina Hiller, Präsidentin der Primarschule Arbon. Reto Martin

«Dass man uns persönlich mit der Nazi-Zeit in Verbindung bringt, ist nicht nur geschmacklos, sondern auch rufschädigend.»

Umso mehr, zumal die Mutter im Verlaufe ihrer Mission entscheidet, den ganzen E-Mail-Verkehr auf einer eigens dafür erstellten Website öffentlich zu machen.

Die Schule verzichtet vorerst auf eine Anzeige

Schulleiter Marco Roduner und Primarschulpräsidentin Regina Hiller überlegten, den Fall zur Anzeige zu bringen. Sie sahen aber davon ab. «Wir wollten den Ball flach halten», sagt Hiller. Das ist offenbar gelungen. Respektive die Mutter, die sich auch zur ersten Vorsitzenden eines von ihr selbst gegründeten Elternrates ernannt hatte, konnte offenbar kaum Gleichgesinnte hinter sich scharen. Der grosse Aufruhr blieb aus. Von den Mitarbeitenden haben sich laut Roduner viele durch die abstrusen E-Mails belästigt gefühlt und sich klar distanziert.

Seinen Höhepunkt fand die Aufregung vor den Sommerferien, als der Vater damit drohte, bei den Lehrpersonen Telefonterror zu machen und auf dem Schulareal einen Streik zu organisieren. Zuletzt kündigte er an, «Arbon stürzen zu wollen». «Wie das hätte aussehen sollen, wissen wir nicht», sagt Regina Hiller.

Passiert ist nichts. Stattdessen hat sich das Thema für die Primarschulgemeinde von selbst erledigt: Die Eltern haben ihren Sohn von der Schule genommen und sind aus Arbon weggezogen.