Ratheiser und Walther: Podium zur Stadtpräsidentenwahl Arbon

Arbon Ratheiser vs. Walther: Grosses Wahlpodium zur Stadtpräsidentenwahl in Arbon Am 15. Mai wählen die Arbonerinnen und Arboner den Nachfolger von Stadtpräsident Dominik Diezi. Es kandidieren Harry Ratheiser (Die Mitte) und René Walther (FDP). Am 13. April findet ein Wahlpodium im Seeparksaal statt, dass hier live übertragen wird. Mario Testa 07.04.2022, 21.42 Uhr

Die Arbonerinnen und Arboner haben am 15. Mai zwei offizielle Kandidaten, die die Nachfolge von Dominik Diezi (Mitte) antreten wollen. Der Arboner Stadtpräsident gibt sein Amt aufgrund seiner Wahl in die Thurgauer Regierung ab. Am 13. April findet im Seeparksaal Arbon eine öffentliche Podiumsdiskussion mit den beiden Kandidierenden René Walther und Harry Ratheiser statt.