Das Saurer-Museum wird überrannt – Besucherzahlen verdreifacht

Arbon «Während die anderen jammern, läuft es bei uns gut»: Das Saurer-Museum wird regelrecht überrannt – nun will ein französischer Fernsehsender über das Museum berichten Die Besucherzahlen des Arboner Saurer-Museums schiessen in die Höhe. Gegenüber der Zeit vor der Pandemie konnte es die Zahl der Einzelbesucher gut verdreifachen. Was die Museumsleitung am meisten überrascht: Besonders viele Besucher kommen aus dem Welschland. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Arboner Saurer-Museum sind rund 20 historische Fahrzeuge ausgestellt. Bild: Michel Canonica

«Die Statistiken machen mich stolz», sagt Ruedi Baer, der Präsident des Oldtimer Clubs Saurer, der das Saurer-Museum betreibt. Während andere Museen in der Region laut Baer eher schlechte Besucherzahlen zu vermelden haben, erfreute sich das Saurer-Museum in Arbon in den letzten Monaten an einem hohen Andrang von Besuchern.

So seien im März die Zahlen regelrecht explodiert. «Nach dem Lockdown hatten wir viel mehr Besucher als vorher», sagt Baer. Von März bis Oktober hat das Museum durchschnittlich rund 1000 Einzeleintritte pro Monat gezählt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Besucherzahl während desselben Zeitraums bei rund 320 pro Monat. Im Jahr 2018 seien es rund 250 gewesen. Der Mai dieses Jahres trumpfte am höchsten auf mit fast 1500 Einzeleintritten. Dies sei ein Rekord, sagt Baer. «Die Gruppenbesuche gingen zwar etwas zurück aber insgesamt ist 2021 unser bisher bestes Jahr.» Den Grund dafür kann er sich selbst noch nicht wirklich ausmalen: «Wir tappen im Dunkeln», sagt er. «Während die anderen Museen in der Region jammern, haben wir gute Zahlen zu vermelden.»

Volle Reisecars aus dem Jura bringen die Leute nach Arbon

Im Arboner Saurer-Museum sind rund 20 historische Fahrzeuge der Firma Saurer ausgestellt. Darunter fallen alte Postautos, Militärfahrzeuge und Lastwagen. Laut Baer ist das Unternehmen auch heute noch im kollektiven Bewusstsein vieler Arboner verankert:

«Der Name Saurer ist noch bekannt und zieht die Leute an.»

So kannten vor allem die älteren Generationen die Saurer-Fahrzeuge noch von früher. Laut Baer hatten sie in diesem Jahr aber auch sehr viele Besucher aus der französischsprachigen Schweiz. «Es werden ganze Carreisen aus dem Welschland organisiert», sagt er. Im Jura gebe es Unternehmen, bei denen man eine Reise zum Saurer-Museum samt zwei Übernachtungen in Arbon buchen könne. «Mittlerweile bieten wir auch Führungen komplett auf Französisch an», sagt Baer.

Ruedi Baer, Präsident des Oldtimer Clubs Saurer in Arbon. Bild: Reto Martin

«Unser Marketingteam arbeitet übers ganze Jahr an verschiedenen Projekten», sagt er. Welche davon genau für den Erfolg des Museums verantwortlich sind, sei schwierig zu sagen. Eines sei jedoch klar:

«Ins Marketing muss man dann investieren, wenn es einem gut geht.»

Einerseits mache das Museum gezielte Aktionen wie die Oberthurgauer Museumsrundfahrt, wo Gäste mit einem alten Postauto durch die Region chauffiert werden. Andererseits nennt Baer auch die Berichterstattung über das Museum als Grund für den Besucheranstieg. «Bei uns ist die Türe für Medienschaffende immer offen», sagt er. «Wenn andere Museen noch lange Abklärungen machen, haben wir schon zugesagt.»

Französischer Fernsehsender will über Saurer-Museum berichten

Das Interesse von französischsprachigen Menschen hat sich in den letzten Wochen erneut bestätigt: «Kürzlich haben wir eine Anfrage von einem französischen Fernsehmagazin bekommen, welches über uns berichten will», sagt Baer.

Der Marketingleiter des Museums, Felix Trösch, sagt dazu: «Tatsächlich ist das nicht der erste Auftritt des Saurer-Museums im französischsprachigen Fernsehen.» Auf die Frage nach dem Grund für das hohe Interesse aus der Romandie gibt es laut Trösch keine eindeutige Antwort. «Dadurch, dass es unser Material auch auf Französisch gibt, können sich auch Welsche bei uns zurechtfinden», sagt er. «Während der Pandemie machten ausserdem viel mehr Schweizer Ferien im Inland», sagt er. «So kam es, dass Westschweizer in den Osten reisten und Ostschweizer in den Westen.»

Auch sonst habe das Museum sehr viel Energie in das Marketing gesteckt. «Ich habe rund tausend Firmen angeschrieben und bei ihnen Werbung für Betriebsausflüge in unser Museum gemacht», sagt Trösch. Auch hätten freiwillige Helfer in verschiedenen Aktionen Flyer verteilt. «Unsere Besucher sind aber die besten Werbeträger», sagt Trösch. «Die Begeisterung unserer 84 freiwilligen Helfer schwappt auf die Besucher rüber.» So sieht Trösch die Mund-zu-Mund-Propaganda ebenfalls als Grund für die guten Zahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen