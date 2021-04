Arbon «Unverhältnismässig, da existenzbedrohende Situation»: Deshalb hebt die Stadt das Nutzungsverbot für die Pergolen des «Rotes Kreuzes» auf Gionatan Capuano, der Wirt des Hotels und Restaurants Rotes Kreuz, ist happy. Gemäss eigener Argumentation hat der Stadtrat im Zuge der Coronapandemie die Nutzung der Sonnendächer erlaubt, für die bislang keine Baubewilligung vorliegt. Laut Informationen der «Thurgauer Zeitung» haben allerdings auch geschickte Verhandlungen dazu beigetragen. Tanja von Arx 22.04.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jetzt können die Leute hier wieder draussen sitzen. Bild: Annina Flaig

Ein langwieriger Streit geht in die nächste Runde. Die Stadt Arbon will den Vollzug des Nutzungsverbots in Zusammenhang mit dem Hotel und Restaurant Rotes Kreuz «teilweise aussetzen». «Der Betreiberin Innoxent AG wird gestattet, eine Gartenwirtschaft ohne Gartenbar zu unterhalten und die Nutzung der Sonnendächer ist erlaubt», heisst es in der Mitteilung von gestern Mittwoch.

Die Argumentation: Kaum eine Branche sei durch die Coronapandemie so arg gebeutelt wie die Gastronomie, es gehe um eine «existenzbedrohende Situation». Ein Vollzug des Nutzungsverbots sei aktuell unverhältnismässig.

Stadt mokiert sich über «widerrechtlich erstellte Sonnendächer»

Erst im Juni vergangenen Jahres sprach die Stadt das Nutzungsverbot für die «widerrechtlich erstellten Sonnendächer und die Gartenbar», wie es im Communiqué heisst. Die Innoxent AG hatte 2017 ohne Baubewilligung ein Sonnendach für das Gartenrestaurant im Kastaniengarten und eine Gartenbar sowie ein Sonnendach neben dem Kastaniengarten erstellt. In der Folge verlangte die Baubehörde die nachträgliche Einreichung eines Baugesuches (unsere Zeitung berichtete).

Dieses Verfahren ist nach wie vor hängig. Ironischerweise ist indes das Nutzungsverbot rechtskräftig, nachdem das kantonale Departement für Bau und Umwelt den Entscheid des Stadtrates bestätigte. Stadtpräsident Dominik Diezi ist in der Pressemitteilung zitiert mit den Worten: «Die rechtliche Situation in Bezug auf die Nutzung der Sonnendächer und den Betrieb der Gartenbar ist somit klar.»

Anonyme Quelle weist auf Verhandlungen hin

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Bild: Reto Martin

Ein Widerspruch? So oder so, wie eine verlässliche Quelle der Thurgauer Zeitung zugetragen hat, gab es Verhandlungsgespräche zwischen der Stadt und dem Wirt des «Roten Kreuzes» Gionatan Capuano. Darin sei es auch um andere Gastrobetriebe gegangen, konkret um die vom Stadtrat konzeptuell angedachten Zwischennutzungen entlang der Seepromenade. Gegen diese würde der Wirt offenbar Einsprache machen und sie somit verhindern, wenn er nicht wirtschaften dürfe.

Diezi sieht auf Nachfrage keinen Widerspruch. In Extremfällen könne man die Vollstreckung eines Entscheides durchaus einstweilen aussetzen. «Wenn ein überwiegendes Interesse des Betroffenen und der Allgemeinheit besteht.» Als der Bundesrat beschlossen habe, dass die Aussenterrassen wieder bewirtschaftet werden dürften, habe der Stadtrat dies coronabedingt getan.

«Die Leute wollen wieder nach draussen, besonders nach dem langen Lockdown.»

Weiter bestätigt er, dass zwar Gespräche zwischen Capuano und der Stadtentwicklung liefen. Aber Absprachen irgendwelcher Art zwischen dem Stadtrat und dem Betreiber des Roten Kreuzes gebe es keine.



Gionatan Capuano, Wirt des «Roten Kreuzes». Bild: Markus Schoch

Gionatan Capuano, der Wirt des Roten Kreuzes, sagt derweil: «Wir sind happy, ich freue mich.» Das wolle er mal kommentarlos so stehen lassen. Allerdings wirft er ein: «Letztes Jahr hatten wir die gleiche Situation, und jetzt geht es auf einmal.» Angesprochen auf den vermuteten Grund, sagt Capuano:

«Ich denke, die Stadt hat selber gemerkt, dass sie nicht mit gleichen Ellen misst.»

Und meint damit das kürzlich kommunizierte Konzept mit den fünf Gastrostandorten am See, das eine Zwischennutzung den Sommer hindurch vorsieht, unter anderem die geplanten Container. Item, so Capuano: «Ein Durcheinander, da kommt fast niemand mehr draus.» Es gebe ja noch das ZiK, das Presswerk und Private, die ebenfalls Gastrobetriebe unterhalten würden.

Der Wirt sagt indes, es brauche Aktivitäten in Zusammenhang mit dem Tourismus und der Gastronomie. «Ich wünsche mir, dass wir miteinander reden, was die Seepromenade anbelangt.»