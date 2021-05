Arbon Auch Stadtrat will eine Tribüne beim Sportplatz Stacherholz: Allerdings geht er entgegen dem Willen des Parlaments auf Nummer sicher Im Grundsatz sind sich alle einig. Beim Weg gehen die Meinungen auseinander. Eine Mehrheit des Parlaments hält eine Machbarkeitsstudie für unnötig. Der Stadtrat will sie trotzdem in Auftrag geben. Diego Müggler 06.05.2021, 16.40 Uhr

Hier auf der Sportanlage Stacherholz soll in einigen Jahren eine Tribüne stehen. Bild: Manuel Nagel

Für eine halbe Million Franken soll auf dem Sportplatz Stacherholz eine überdachte Tribüne entstehen. Als der Vorschlag im Dezember eingereicht wurde, erhielt er die Unterstützung von 25 der 30 Parlamentsmitglieder. Auch der Stadtrat ist dem Vorhaben gegenüber positiv gestimmt. Als Nächstes will er jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Damit will die Behörde verhindern, dass es zu einem «Schnellschuss mit hohen Folgekosten» kommt, wie Jörg Zimmermann, Leiter des Ressorts Freizeit, Sport und Liegenschaften, sagte.