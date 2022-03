Bootsvermieter will «Pergola»-Baugesuch zurückziehen

Arbon Bootsschule reichte Baugesuch für «Pergola mit Sichtschutzwand» am Seeufer ein – nun zieht sie es zurück Der Bootsvermieter Nautic Corner GmbH wollte ursprünglich zum bestehenden blauen Häuschen am Arboner Seeufer einen temporären Beschattungsplatz bauen. Weil das Baugesuch aber als «Pergola mit Sichtschutzwand» ausgeschrieben war, möchte Segellehrer Rolf Latscha selbiges nun zurückziehen. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.30 Uhr

Die Planung der Überdachung hat bereits begonnen – und wird nun wieder auf Eis gelegt. Bild: Remo Fischbacher

«Wir wollten einen Mehrwert für die Kundschaft und die eigene Arbeit schaffen», sagt Rolf Latscha, wenn er an die Gründe für den Bau einer geplanten «Pergola mit Sichtschutzwand» denkt. So steht es zumindest im offiziell bis 6. April aufgelegten Baugesuch. Für Latscha selbst ist es als Ergänzung zu seinem blauen Kassahäuschen lediglich ein temporärer Beschattungsplatz mit Windschutzwand, der nach der Saison wieder abgebaut würde. Kundinnen und Kunden wären so vor Sonne und Regen geschützt. Zudem könnte dort die Nautic Corner GmbH Navigationsübungen und theoretische Besprechungen durchführen.