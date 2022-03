Der Prozess um die Arboner «Wunderbar» hat begonnen

Arbon Streit um «Wunderbar» erreicht Höhepunkt: Vor Bezirksgericht bestreiten Wirtin und Besitzer Darstellung der Gegenseite jeweils vollumfänglich Die Besitzer wollen das Arboner Hotel und Restaurant Wunderbar abbrechen und am Ort Baumaterial lagern. Dies, nachdem der Mietvertrag mit der Wirtin nach zehn Jahren ausgelaufen ist. Diese wehrt sich jedoch auf dem Rechtsweg. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.30 Uhr

Das beliebte Hotel und Restaurant in der Sonne. Der Schein trügt: Eigentlich sind die Tage gezählt. Bild: Reto Martin

Es ging hoch zu und her an der Verhandlung vor Bezirksgericht. Am Donnerstag traktandiert: der Rechtsstreit betreffend das beliebte Hotel und Restaurant Wunderbar am Arboner Seeufer. Nachdem der zehnjährige Mietvertrag zwischen den Besitzern von der ZIK Immo AG, Konradin Fischer, Heinz Nyffenegger und Karl-Heinz Restle, und Wirtin Simone Siegmann im Frühjahr 2020 auslief, hat Siegmann mehrere Erstreckungsklagen eingereicht. Allerdings war die Wirtin wegen einer Covid-Erkrankung per Video zugeschaltet; mehrere «Wunderbar»-Mitarbeitende waren anwesend.

«Es gab einen mündlichen Vertrag»

Wirtin Simone Siegmann. Bild: Andrea Stalder

«Es gab eine mündliche Vereinbarung, dass sie länger bleiben kann», sagte Siegmanns Anwalt Christian Bütikofer. So lange, bis am Ort ein Bauprojekt realisiert würde.

«Sie hat den Herren von der ZIK Immo AG vertraut.»

Aber diese hätten sie im «vermeintlich freundschaftlichen» Verhältnis in falscher Sicherheit gewogen. Bütikofer: «Man weiss ja, wie die ZIK funktioniert: Es gibt fortlaufend neue Pläne, die dann nie umgesetzt werden.» Vom fixen Ende des Mietverhältnisses hätte Siegmann aus der Lokalzeitung Felix erfahren. Allerdings ginge etwa aus einem Sitzungsprotokoll auch mit Vertretern des Saurer-Museums von 2018 hervor, dass die ZIK Immo AG der «Wunderbar» eine «langfristige Perspektive» in Aussicht gestellt hätte und «Synergien mit dem Museum zu nutzen».

Bütikofer brachte des Weiteren einen Artikel des «Felix» ein, in dem Nyffenegger von der ZIK Immo AG mit den Worten zitiert ist: «Wir haben Simone Siegmann mündlich zugesichert, dass sie bis Ende Saison 2020 bleiben kann.» Was laut Bütikofer bis Ende 2020 gewesen wäre, da die Saison im Herbst enden würde und Siegmann das Lokal dann noch hätte räumen müssen, denn ihr gehöre das Inventar. «Hierzu können Sie gerne Zeugen befragen», sagte Bütikofer zum Gericht.

Der Eingang. Bleiben die Türen künftig geschlossen? Bild: Reto Martin

Die Begründung der ZIK Immo AG, das «Wunderbar»-Areal nach einem Abbruch als Installationsplatz für Sanierungsarbeiten an den Nachbargebäude zu nutzen, sah Bütikofer als «leidwerkeln». «Das ist absolut fadenscheinig, da die Sanierung unterdessen weit fortgeschritten ist, ohne dass das Gelände von den Firmen hätte genutzt werden müssen.» Es ginge schlicht darum, Siegmann dafür zu bestrafen, dass sie nicht das tun würde, was die Herren von der ZIK Immo AG wollten.

«Treuwidriges Verhalten kann nicht noch belohnt werden.»

Er fügte Beispiele an, wie die drei Männer in letzter Zeit Druck ausgeübt hätten. Ende 2019 wären sie mit einem «Knebelvertrag» angekommen, mittlerweile würden sie sich querstellen das Dach der «Wunderbar» zu reinigen ebenso wie die Regenrinnen. «Dieses Verhalten entspricht im Übrigen der Norm.» Auch andere Mieterinnen und Mieter im benachbarten ZIK-Gebäudekomplex würden sie so behandeln, denn jene seien «nur Mieterinnen und Mieter, während die Herren denken, sie hätten mehr Rechte als andere».

Wirtin zahlt Miete weiter

Die Miete hätte Siegmann indes weiter bezahlt, sagte Bütikofer. Womit die ZIK Immo AG gutes Geld machen würde. Die Wirtin hätte sich des Weiteren nach einem anderen Lokal umgeschaut. Das Angebot in der Region wäre allerdings beschränkt, insbesondere, was gleich grosse Betriebe anbelangen würde, seit sie die Mitarbeitenden übernehmen wollte. «Sie führte Gespräche mit dem Kornhaus Romanshorn, der Blume Steinach und der Egnacher Luxburg.»

Auch wäre sie in Gespräche mit städtischen und kantonalen Stellen involviert gewesen, als es darum ging, die «Wunderbar» zwecks Erhalt zu verschieben. Weil wegen der Pandemie im Gastrogewerbe eine ausserordentliche Situation vorherrschen würde, verlangte Bütikofer vom Gericht, das Mietverhältnis bis Ende 2023 zu erstrecken. «Siegmann konnte mit den Wirtinnen und Wirten nicht wie üblich reden, sich die Geschäfte anschauen oder den regulären Betrieb.»

Konradin Fischer und Heinz Nyffenegger im benachbarten ZIK. Bild: Donato Caspari

Abschliessend bat er das Gericht, das für die Stadt und die Region wichtige Unternehmen und die Arbeitsplätze zu erhalten. Auch im Sinne der 10’000 Personen, die sich im Rahmen einer Petition für die «Wunderbar» eingesetzt hätten. Das wertvolle Objekt dürfe nicht abgebrochen werden.

«Das Zitat des Journalisten ist falsch»

Die Gegenseite bestritt diese Darstellung vollumfänglich. Der Anwalt seitens ZIK Immo AG plädierte an der Seite des anwesenden Konradin Fischer dafür, die Klage abzuweisen und das Verfahren als gegenstandslos einzustufen.

«Wenn die Verträge nicht mehr gelten, wird es schwierig.»

Er betonte, dass der entsprechende Mietvertrag seit zwei Jahren abgelaufen wäre. Ausserdem sagte der ZIK-Anwalt, dass das Zitat des «Felix»-Journalisten falsch wäre. «Ohnehin würde die Saison nur bis maximal Oktober dauern.» Zudem wäre grundlegend das Gesuch für die Erstreckung verspätet eingereicht worden. Und: «Plötzlich behauptet die Gegenpartei, dass es eine mündliche Vereinbarung gab, während wir anfangs nichts davon gehört haben.» Das mit der Pandemie sei darüber hinaus eine Ausrede.

Abgestützt auf Bundesgerichtsentscheide sagte der Anwalt, Siegmann habe sich bei der Suche nach einem anderen Lokal nicht hinreichend bemüht. «Sie hätte Inserate schalten müssen oder ein professionelles Büro engagieren.» Darüber hinaus hätte die Gegenpartei die drei, vier Kontaktaufnahmen nicht einmal belegt. «Die Wirtin muss Kompromisse eingehen, was heisst, dass sie etwa auch grössere Betriebe in Betracht ziehen muss.»

Der Anwalt ging sogar noch weiter und sagte, Siegmann hätte sich so verhalten, da sie ohnehin wisse, dass sie im Prozess keine Chance hätte. Schliesslich würde die Situation mit der fortschreitenden Sanierung in Zusammenhang mit dem ZIK-Grossprojekt immer prekärer.

«Wir brauchen den Platz unbedingt.»

Er lud das Gericht zum Augenschein ein.

Das Gericht will indes nächste Woche bekannt geben, wie es in dem Verfahren weitergeht.

