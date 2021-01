ARbon Stephan Stöckli präsidiert neu die Saurer 150-Jahre-Jubiläumsstiftung Der frühere Bankleiter aus Rorschacherberg ersetzt den ehemaligen Arboner Stadtpräsidenten und St. Galler Regierungsrat Martin Klöti. Der Stiftungsrat will künftig eine aktive Rolle in der Kulturlandschaft der Ostschweiz spielen. 18.01.2021, 16.00 Uhr

Stephan Stöckli, neuer Präsident der Saurer Jubiläumsstiftung. Bild: PD

(red) An der Sitzung vom 12. Januar hat der Stiftungsrat einstimmig einen neuen Präsidenten gewählt: Stephan Stöckli hat sich bereit erklärt, diesen wichtigen und verantwortungsvollen Posten zu übernehmen. Als langjähriger ehemaliger Bankleiter einer Raiffeisenbank sei er bestens dazu qualifiziert, die Saurer 150-Jahre-Jubiläumsstiftung zu leiten, heisst es in einer Mitteilung.

Der Stiftungsrat freue sich auf die Zusammenarbeit in neuer Besetzung und auf eine spannende gemeinsame Zukunft. Angesichts des entstehenden «Museums-Clusters Arbon» will der Stiftungsrat in Zukunft, zusammen mit dem Saurer Museum in Arbon, eine aktive Rolle in der Kulturlandschaft der Ostschweiz spielen.

Wofür setzt sich die Stiftung ein?

Die Stiftung mit dem etwas sperrigen Namen «Saurer 150-Jahre-Jubiläumsstiftung» wurde anlässlich des Firmenjubiläums der Firma Saurer AG am 3. November 2003 gegründet und mit einem Stiftungskapital von 75‘000 Franken ausgestattet. Der Auftrag und Stiftungszweck war von Anfang an, in Arbon ein Technikmuseum zu realisieren.

Nach intensiven Planungs- und Vorbereitungsarbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Oldtimer Club Saurer OCS konnte im Mai 2011 das neue Saurer Museum am See eröffnet werden. Die Stiftung übernimmt seit Eröffnung die Miete der Museumshalle. In Zukunft sollen auch Projekte im weiteren Umfeld des heutigen Museumszwecks initialisiert und unterstützt werden. Es geht unter anderem darum, das Textilland Ostschweizz erlebbarer zu machen.