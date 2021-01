Arbon Stadtschreiberin geht nach 21 Jahren Ende Jahr hat Finanzchef Mischa Vonlanthen der Arboner Stadtverwaltung den Rücken gekehrt. Nun will sich auch Stadtschreiberin Andrea Schnyder beruflich neu orientieren. Am schlechten Klima im Stadthaus liegt es offenbar nicht. Annina Flaig 05.01.2021, 18.00 Uhr

Stadtschreiberin Andrea Schnyder in ihrem Büro auf der Stadtverwaltung in Arbon. PD

«Das Gegenteil ist wahr. Die Stimmung ist sehr gut, und alle sind top motiviert ins neue Jahr gestartet.» Das sagt Stadtpräsident Dominik Diezi auf die Frage, ob es im Arboner Stadthaus Unstimmigkeiten gäbe. Die Frage drängt sich auf. Denn innerhalb weniger Monate haben zwei städtische Angestellte in wichtigen Positionen ihre Posten gekündigt: So wurde Anfang September bekannt, dass der 50-jährige Mischa Vonlanthen, Leiter der Abteilung Finanzen, die Stadtverwaltung per Ende 2020 verlässt.