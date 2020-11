Arbon Stadtrat erhält mehr Spielraum beim Landhandel Die Stimmbürger befürworteten am Sonntag eine Erhöhung der Kreditlimite des Landkreditkontos von drei auf zehn Millionen Franken. Markus Schoch 29.11.2020, 14.07 Uhr

Die Stadt kaufte seinerzeit über das Landkreditkonto das Hamelgebäude, um die Entwicklung im SaurerWerk Zwei steuern zu können. Bild: Max Eichenberger

Der Stadtrat hat künftig dreimal mehr Geld zur Verfügung, um strategisch wichtige Liegenschaften für den Eigenbedarf zu kaufen oder der Spekulation zu entziehen. Die Stimmbürger haben am Sonntag die Erhöhung der Kreditlimite des so genannten Landkreditkontos befürwortet mit 2'058 Ja- gegen 771 Nein-Stimmen. Bis jetzt lag die Obergrenze bei 3 Millionen Franken, was im Vergleich der Thurgauer Städte der bei weitem tiefste Wert war. In Amriswil sind es 8 Millionen Franken, in Weinfelden 10 Millionen Franken und in Romanshorn sogar 16 Millionen Franken.